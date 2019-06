Đà Nẵng kể về ‘Đôi bờ huyền thoại’ bằng 4.300 quả pháo hoa

Tối 1-6, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 (DIFF 2019) chính thức khai mạc bên bờ sông Hàn, chủ đề xuyên suốt của DIFF 2019 là “Những dòng sông kể chuyện”.

Đây là lần thứ chín DIFF (tiền thân là Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFC) được tổ chức tại Đà Nẵng và là lần thứ ba liên tiếp lễ hội được xã hội hóa hoàn toàn, giao cho một tập đoàn kinh tế tổ chức.



Phần trình diễn của đội pháo hoa Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Phát biểu khai mạc DIFF 2019, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho hay: "Bằng những màn trình diễn pháo hoa đặc sắc và hấp dẫn, cùng hàng loạt sự kiện đồng hành sôi động, ý nghĩa khác, DIFF 2019 hứa hẹn sẽ làm nên một mùa hè Đà Nẵng rực rỡ sắc màu, mang lại những trải nghiệm, khám phá hấp dẫn, mới mẻ cho người dân và du khách đến với Đà Nẵng".

Sau phần nghệ thuật chào mừng, giây phút mà hàng ngàn khán giả mong chờ cũng đến khi đội pháo hoa chủ nhà Đà Nẵng trình diễn phần thi của mình.

Với chủ đề “Đôi bờ huyền thoại”, đội pháo hoa Đà Nẵng mang đến 4.320 quả pháo cùng nhiều hiệu ứng bắn đẹp mắt như vỏ sò, chùm bánh pháo, xòe quạt, nến La Mã… và có thêm những đặc tính hiển thị sát mặt nước.

Phần trình diễn của đội pháo hoa Đà Nẵng được chia làm năm phần, tổng thời lượng hơn 20 phút. Màn diễn được dàn dựng như một cuốn phim lịch sử về TP bên sông Hàn.

Nhạc nền được sử dụng cho màn trình diễn của đội pháo hoa Đà Nẵng được chắt lọc kĩ càng. Các bản nhạc bắt kịp xu hướng của Việt Nam và thế giới như tác phẩm hòa tấu hào hùng One Above All của công ty chuyên sản xuất nhạc phim cho các bom tấn Hollywood, ca khúc “triệu view” Touch by Touch hay bài ca truyền cảm hứng tự hào dân tộc “Việt Nam ơi” và “Đà Nẵng pháo hoa khúc tình ca”.

Đội pháo hoa Đà Nẵng – Việt Nam được thành lập bởi UBND TP Đà Nẵng vào năm 2008, là đại diện Việt Nam đầu tiên tham gia cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế với trang thiết bị hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế. Mặc dù là một trong những đội pháo hoa trẻ nhất DIFF về bề dày kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhưng đội pháo hoa Đà Nẵng đã gặt hái không ít giải thưởng pháo hoa trong và ngoài nước. Đđáng kể đến như giải Nhất Lễ hội Global Fest (Canada), giải Nhì Lễ hội Fireworks of Light (Canada), giải Ba tại các Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng từ 2009 – 2015…