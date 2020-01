Đoàn khách quốc tế từ Nhật, Pháp xông đất TP.HCM

Sáng ngày 1-1-2020, Sở du lịch TP.HCM phối hợp cùng Hiệp hội du lịch thành phố, các hãng hàng không tổ chức Lễ đón đoàn khách quốc tế đến TP.HCM đầu năm mới 2020.

Theo đó, những vị khách trên chuyến bay quốc tế JL079 của Hãng hàng không Japan Airlines (Nhật Bản) hạ cánh lúc 5h50 và chuyến bay quốc tế VN2106 của Hãng hàng không Vietnam Airlines liên doanh với Hãng Hàng không Air France (Pháp) hạ cánh lúc 7h10 tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất. Các vị khách đã nhận được niềm vui bất ngờ với sự tiếp đón nồng hậu của ngành du lịch thành phố.

Ông Kazuno Hiroyoshi đến từ Nhật Bản cho biết đã đến TP.HCM nhiều lần với mục đích công việc, có nhiều bạn bè ở Việt Nam và được họ giới thiệu nhiều điểm tham quan rất thú vị. Sau khi đến TP.HCM ông sẽ đến Đà Nẵng vì muốn nghỉ ngơi thoải mái ở đó.

“Tôi cảm thấy rất vui và may mắn khi đến TP.HCM trong ngày đầu năm mới với buổi chào đón như hôm nay. Tôi nghĩ cả năm nay mình sẽ gặp nhiều may mắn”, ông Kazuno Hiroyoshi nói.

Trong khi đó, gia đình anh Phạm Văn Linh, Việt kiều Pháp cho biết rất bất ngờ và hạnh phúc với những tình cảm mà lãnh đạo ngành Du lịch TP HCM dành tặng.

“Gia đình tôi dự kiến ở Việt Nam khoảng ba tuần. Sau vài ngày ở tại TP HCM, gia đình tôi sẽ đi Phú Quốc”, anh Linh cho biết.

Bên cạnh những phần quà ý nghĩa của ngành du lịch, các hãng hàng không cũng sẽ trao những món quà là các vé khứ hồi dành cho các vị khách may mắn.

Đồng thời, những vị khách này cũng sẽ được tham gia các chương trình du lịch tham quan vòng quanh TP.HCM trong chuỗi các chương trình du lịch kích cầu do các doanh nghiệp du lịch thành phố tổ chức. Đặc biệt, đến TP.HCM du khách sẽ hòa mình vào không khí đón năm mới và ăn Tết cùng người dân địa phương.

Đại diện Sở du lịch TP.HCM cho biết đây là một hoạt động thể hiện truyền thống hiếu khách của người dân thành phố, tạo thiện cảm cho du khách trong và ngoài nước trong dịp đầu năm mới; Góp phần quảng bá, thu hút khách du lịch đến với thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung.



Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở du lịch TP.HCM tặng hoa cho những vị khách quốc tế đến TP.HCM sáng ngày 1-1



Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó giám đốc Sở du lịch TP.HCM chào mừng ông Kazuno Hiroyoshi



Lãnh đạo Sở du lịch TP.HCM chụp hình cùng du khách trên chuyến bay JL079 của Hãng hàng không Japan Airlines (Nhật Bản)



Lãnh đạo Sở du lịch TP.HCM chào đón đoàn trên chuyến bay quốc tế VN2106

Năm 2019, ngành du lịch thành phố hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra. Tổng lượt khách quốc tế đến thành phố đạt 8,619 triệu lượt khách, tăng 13,48% so với cùng kỳ. Khách du lịch nội địa đến thành phố đạt 32,77 triệu lượt, tăng 13% so với năm 2018. Tổng thu ngành du lịch đạt 140.017 tỷ đồng, tăng 10,15% so với năm 2018.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở du lịch TP.HCM cho biết điều này thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân cùng tạo nên không khí du lịch của TP.HCM thân thiện hấp dẫn và an toàn. Một không gian đô thị kinh tế văn hóa với nhiều hoạt động phong phú của năm 2019 tạo nên sự hấp dẫn để du khách chọn đến TP.HCM.

Theo ông Vũ, trong năm 2020 ngành du lịch thành phố đăt mục tiêu đón 10 triệu lượt khách quốc tế; 35 triệu lượt khách du lịch nội địa và tổng doanh thu du lịch dự kiến đạt 165.000 tỷ đồng.

Để phấn đấu chỉ tiêu đạt 10 triệu lượt khách, ngành du lịch thành phố dựa trên nền tảng năng lực đón khách của các cơ sở lưu trú, các nhà hàng, khách sạn, điểm tham quan. Dù là thành phố trẻ nhưng với không gian kiến trúc hiền hòa với không khí năng động của thành phố là trung tâm kinh tế khoa học, công nghệ, trung tâm giao lưu quốc tế.

Bên cạnh đó, TP.HCM có hệ thống kết nối thuận lợi với các tỉnh ĐBSCL, khu vực miền Trung Tây Nguyên giúp cho TP.HCM là điểm đến hấp dẫn khách du quốc tế.

“Điều này làm chúng tôi tự tin năm 2020 với việc triển khai thực hiện chiến lược, những giải pháp sản phẩm marketing, an toàn an ninh du lịch, chúng tôi tin sẽ mang lại những trải nghiệm thú vị của TP.HCM và vùng TP.HCM để phục vụ du khách. Mục tiêu 10 triệu lượt khách là thách thức cho cả ngành du lịch và chúng tôi quyết tâm sẽ đạt được”, ông Vũ nói.