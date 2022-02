Việc mở lại hoạt động du lịch mang lại nhiều hy vọng cho doanh nghiệp (DN) du lịch sớm khôi phục ở cả ba mảng nội địa, đưa khách từ Việt Nam ra nước ngoài (oubound)



180 khách đầu tiên xông đất Ấn Độ vào tháng 2

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Phó giám đốc Ban Tiếp thị công ty du lịch Vietravel cho biết, việc Việt Nam công bố mở cửa sớm sẽ giúp cho DN mạnh dạn mở bán tour cho khách quốc tế và thu hút du khách trở lại dần vào giai đoạn từ cuối tháng 4.

Hiện nay, công ty dần hoàn thiện các bộ sản phẩm đáp ứng nhu cầu du lịch tại thị trường Đông Nam Á, Trung Đông, Mỹ, Châu Âu...

Ngoài ra, tháng 1 vừa qua công ty đã gặp gỡ trực tiếp đại diện Tổng cục Du lịch Nhật Bản, Thái Lan và Philippines… để bàn thảo về kế hoạch xúc tiến đẩy mạnh lại thị trường outbound.

Theo bà Khanh, hiện tại công ty tung ra sản phẩm outbound phục vụ du khách là tour Dubai- Abu Dhabi, (5 ngày) giá từ 28,99 triệu đồng.

Tour Hà Lan - Đức - Bỉ - Pháp (11 ngày) giá từ 86,99 triệu đồng; Thái Lan (5 ngày) giá từ 12,99 triệu đồng và tour đến Qatar xem Worldcup vào cuối năm 2022…

“Đặc biệt, đoàn 180 du khách Hà Nội sẽ tham gia chương trình hành hương Ấn Độ-bình an về đất Phật xuân Nhâm Dần khởi hành ngày 26-2 tới đây và đoàn khách gồm khoảng 45 khách đầu tiên tại TP.HCM tham gia tour Dubai-Abu Dhabi, khởi hành 4-3 sẽ mở đầu cho hoạt động du lịch outbound của Vietravel trong năm 2022” - bà Khanh chia sẻ.



Trước dịch COVOD-19 thiên đường nghỉ dưỡng Maldives là một trong những điểm đến yêu thích của du khách Việt. ẢNH: Vietravel

Tương tự, Công ty du lịch Bến Thành vừa tung ra các chương trình du lịch mới dành cho thị trường khách lẻ và du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo…(MICE), dành cho khách hàng DN đến thị trường Thái Lan, Philippines, Maldives, Dubai, Mỹ….

Bên cạnh các tour du lịch MICE, công ty cũng thiết kế các tour Thái Lan (4 ngày) giá 17,49 triệu đồng; tour Dubai-Abu Dhabi (5 ngày) giá 28,9 triệu đồng; tour Mỹ San Francisco- Los Angeles -Las Vegas (10 ngày) giá 98,49 triệu đồng. Các tour dự kiến khởi hành trong tháng 3.

“Độ phủ vaccine ngừa COVID-19 tăng cao giúp cánh cửa thị trường du lịch nước ngoài được mở rộng. Chúng tôi nhận được rất nhiều quan tâm của du khách, đặc biệt là thị trường Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ.

Vì vậy, công ty sẽ mở thêm các thị trường xa, kén khách như Israel, châu Phi hay Nam Mỹ để bù đắp cho du khách trong nhiều tháng phải bất động vì đại dịch” - đại diện Bến Thành cho hay.

Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Giám đốc Tiếp thị Truyền thông Công ty lữ hành Saigontourist chia sẻ sau hai năm “đóng băng” hoàn toàn, du lịch nước ngoài hiện được du khách rất quan tâm, đặc biệt là các DN, cơ quan, đơn vị... Rất nhiều đoàn khách MICE có nhu cầu chọn tour nước ngoài để thay đổi không khí và khích lệ tinh thần nhân viên.

Trước mắt, công ty sẽ mở trước các tour đến những quốc gia nới lỏng điều kiện nhập cảnh.

Cụ thể, từ tháng 2 công ty khai thác trở lại hành trình Bờ Tây nước Mỹ (5 ngày 4 đêm) khởi hành định kỳ vào thứ 7 cách tuần. Giá từ 89.999.000đồng/khách, chưa bao gồm phí visa, khởi hành từ TP.HCM.

Hành trình Maldives (5 ngày 3 đêm), khởi hành từ TP.HCM vào thứ 5 cách tuần định kỳ, giá từ 65.990.000đồng /khách

Bên cạnh đó, công ty thường xuyên cập nhật chính sách, thủ tục visa, quy định chống dịch của các thị trường khác để triển khai sản phẩm phù hợp. Đặc biệt là điểm đến Qatar - Doha xem World cup tháng 11.

Giá tour nước ngoài tăng từ 30%

Liên quan đến việc giá tour nước ngoài được nhận định tăng cao khoảng từ 30% so với cùng kỳ các năm, bà Vân Khanh cho biết giá tour nước ngoài năm nay tăng so với trước dịch do các dịch vụ như vé máy bay, dịch vụ, nhà hàng, khách sạn… của nước ngoài đều tăng.

Tương tự, đại diện công ty du lịch Bến Thành cho biết, giá tour trên là giá trị thật của tour bởi hầu hết các quốc gia hiện chưa kích hoạt chương trình hỗ trợ giá từ các điểm mua sắm, kích cầu du lịch.

Ngoài ra, một số nước còn giữ các quy định test nhanh, test PCR ở những ngày nhất định trong chương trình tour, cũng như một số chi phí khác liên quan tới chính sách hộ chiếu vaccine.

Theo bà Trà, việc mở lại toàn bộ đường bay tạo điều kiện cho DN xây dựng nhiều sản phẩm để có mức giá tour phù hợp nhất cho du khách. Tuy nhiên, hiện giá vé máy bay còn cao so với trước đây, chiếm đến 50%- 60% giá tour.

Ngoài ra, việc xét visa của một số nước còn mất nhiều thời gian, thủ tục có nhiều thay đổi so với trước đây… là những khó khăn với các DN khi triển khai tour outbound.