Du lịch miền Trung tung nhiều tour hấp dẫn

Nhiều tour tri ân y, bác sĩ Ông Phan Xuân Thanh, Chủ tịch HHDL tỉnh Quảng Nam, cho biết nhằm tri ân, cám ơn những cán bộ, nhân viên trong ngành y tế đã đóng góp cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, hiệp hội kêu gọi các DN hưởng ứng gói kích cầu “Thank You”. Theo đó, đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng đang cư trú tại Việt Nam có tham gia tuyến đầu chống dịch (được chứng nhận bởi đơn vị đang công tác) sẽ được miễn phí ăn ở trong một ngày đêm khi đến du lịch Quảng Nam từ tháng 6 đến tháng 12-2020. Ông Thanh cho hay đến nay đã có gần 40 DN tham gia hưởng ứng gói kích cầu “Thank You” tri ân với hơn 200 phòng lưu trú khách sạn 3-5 sao tại Hội An, Mỹ Sơn… “Hiện nay, với hơn 200 phòng đã huy động được sẽ ưu tiên cho gia đình đội ngũ y, bác sĩ tham gia tuyến đầu chống dịch đăng ký sớm. Trong thời gian đến, HHDL tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục kêu gọi nhiều DN tham gia gói kích cầu “Thank You” - ông Thanh nói. Không đứng ngoài cuộc, thực hiện kế hoạch phát động chương trình người Việt Nam đi du lịch Việt Nam, tỉnh Quảng Nam sẽ triển khai chương trình kích cầu du lịch với thông điệp “Quảng Nam - Du lịch an toàn và mến khách”. Hiện nay, rất nhiều DN, cơ sở kinh doanh đã đăng ký tham gia gói kích cầu. Kể từ ngày 21-6, du khách tham quan khu đền tháp Mỹ Sơn cũng sẽ được giảm 30% giá vé tổng đoàn khách (ba người trở lên), 50% đối với khách đoàn có hộ khẩu thuộc tỉnh Quảng Nam. Du khách là học sinh dưới 16 tuổi sẽ được miễn phí tham quan và giảm 50% giá vé trên tổng đoàn đối với sinh viên, học sinh (trên 16 tuổi). Bung các tour về với biển Tuy Hòa, Quy Nhơn, Quảng Ngãi Ông Trần Thế Dũng, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Thế Hệ Trẻ, thông tin hiện tại công ty đã thiết kế khoảng 40 tour, trong đó có 10 tour mới đang chuẩn bị chào bán trong dịp hè này. Các tour này cũng nhờ sự liên kết với các đơn vị dịch vụ cung ứng nên giá được giảm khoảng 20% so với cùng kỳ. Theo ông Dũng, trong tình hình dịch vừa được kiểm soát, công ty trước mắt tập trung khai thác tour miền núi Tây Nguyên, Trường Sơn và vùng biển Tuy Hòa, Quy Nhơn, Quảng Ngãi cùng với một số điểm đến vùng đồng bằng sông Cửu Long. TÚ UYÊN