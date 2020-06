Du lịch TP.HCM đồng loạt tung hàng trăm tour siêu rẻ

Ngày 9-6, TP.HCM tổ chức hội nghị phát động chương trình kích cầu du lịch nội địa năm 2020 với thông điệp “TP.HCM - Điểm đến an toàn”. Sự kiện do Sở Du lịch TP.HCM phối hợp với Hiệp hội Du lịch TP.HCM tổ chức nhằm hưởng ứng chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” do Bộ VH-TT&DL khởi xướng.



Giảm giá chưa từng có

Hội nghị đã giới thiệu hàng loạt gói khuyến mãi, giảm giá của hàng không, đường sắt, lưu trú, mua sắm, ăn uống, điểm tham quan, khu du lịch... Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết chương trình kích cầu du lịch nội địa bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 12. Hiện nay đã có gần 260 chương trình tour và 280.000 vé ưu đãi giảm 10%-70%.

Điểm nhấn của chương trình là nhóm các sản phẩm làm mới những điểm đến đặc trưng của TP.HCM với giá ưu đãi cùng nhiều dịch vụ hấp dẫn. Đơn cử như chương trình trải nghiệm khu nông nghiệp công nghệ cao, chương trình cooking-class cho du khách, trải nghiệm đảo Thạnh An - Cần Giờ, tham quan Củ Chi - Bến Dược 99.000 đồng/vé; chương trình Củ Chi - khu sinh thái giáo dục Về Quê 119.000 đồng/vé...

Riêng nhóm khách sạn tham gia với hơn 200.000 phòng giá ưu đãi 22%-68% và tặng kèm các dịch vụ đưa đón sân bay, dịch vụ spa, giặt ủi miễn phí… Nhóm nhà hàng và các đơn vị vận tải hàng không, đường thủy và đường bộ cũng hưởng ứng chương trình với ưu đãi 30%-55%.

Đặc biệt, chương trình khuyến mãi siêu kích cầu với 2,5 triệu vé chỉ từ 8.000 đồng trên toàn mạng bay của VietJet Air sẽ được mở bán không giới hạn trong thời gian suốt ba ngày vàng, từ ngày 9-11. Bên cạnh đó, nhiều chương trình khác như Hop on Hop off giảm 50% giá vé, Thuyền Sài Gòn giảm 10%-30% giá vé; “Một ngày làm đầu bếp nhí tại khách sạn 5 sao”, “Lớp học Master Chef”…

Ngoài việc giảm giá sâu, TP.HCM tung ra nhiều sản phẩm mới, hướng đến tăng trải nghiệm sâu sắc cho du khách bằng các sản phẩm văn hóa, di sản, ẩm thực, y tế với nhiều tour giá cạnh tranh. Đặc biệt, tham dự chương trình kích cầu không chỉ có doanh nghiệp TP mà còn có ngành du lịch các tỉnh, thành.

“Chúng tôi kỳ vọng chương trình kích cầu du lịch nội địa TP.HCM năm 2020 sẽ được đông đảo người dân và du khách hưởng ứng. Từ đó góp phần tạo thêm động lực cho ngành du lịch vượt qua khó khăn, nhanh chóng hồi phục, đóng góp hiệu quả vào quá trình phát triển kinh tế của TP nói riêng, cả nước nói chung” - ông Vũ nhấn mạnh.



Xe buýt hai tầng mui trần đưa du khách tham quan 30 điểm đặc sắc của thành phố. Ảnh: CTV

Không chỉ rẻ mà còn phải chất lượng

Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, cho rằng với những quy định chặt chẽ trong công tác phòng, chống dịch, du lịch Việt Nam xác định sẽ tập trung vào kích cầu du lịch nội địa. Các công ty du lịch phải thuyết phục người tiêu dùng bằng chất lượng sản phẩm chứ không chỉ giá rẻ.

Phó Tổng giám đốc Công ty Du lịch Vietravel Trần Đoàn Thế Duy nhìn nhận: Các hoạt động kích cầu du lịch nội địa ở thời điểm này là hết sức quan trọng, thể hiện Việt Nam an toàn. Trên cơ sở đó, công ty đã làm việc với các hãng hàng không, cơ sở lưu trú, điểm đến... để có mức giá giảm 30%-60%.

“Khi đưa ra chương trình này, chúng tôi nhận thấy khách hàng quan tâm hưởng ứng nhanh hơn mong đợi. Bên cạnh đó, công ty cũng làm việc với đơn vị quản lý tại các địa phương để kết nối nhằm tạo ra những liên kết sản phẩm trong từng khu vực. Chúng tôi cũng đề xuất ngành du lịch TP.HCM có thể kết nối với các tỉnh miền Đông, hoặc TP.HCM đã kết nối với 13 tỉnh, thành ĐBSCL thì cần phải có những sản phẩm cụ thể, có cam kết cụ thể để từ đó kích cầu có hiệu quả hơn” - ông Duy nói.

Mời doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào du lịch Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến đánh giá du lịch là ngành rất quan trọng, bởi cơ cấu ngành dịch vụ của TP chiếm trên 70%. Do đó, tái cơ cấu ngành du lịch từ du lịch nội địa là giai đoạn rất quan trọng. Nếu tái cơ cấu hiệu quả, thành công thì sẽ thực hiện tốt các giai đoạn tiếp theo mà Bộ VH-TT&DL đã triển khai, tiến tới mở cửa với du khách quốc tế. Trong thời gian tới, TP.HCM sẽ tập trung đẩy mạnh các hoạt động kết nối du lịch với các tỉnh, thành. Với vai trò của mình, TP sẽ cùng với các địa phương có các chương trình hợp tác cụ thể và tạo ra những sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn. Đặc biệt, TP.HCM cũng sẽ tổ chức hội nghị mời gọi các doanh nghiệp nước ngoài đến TP.HCM đầu tư, để du lịch phát triển phải gắn song song với sự phát triển hạ tầng du lịch. Bên cạnh đó, TP cam kết hợp tác, hỗ trợ để đào tạo nguồn nhân lực cho các địa phương.

Ông Trần Thế Dũng, Phó Tổng giám đốc Công ty Lữ hành Fiditour, đánh giá Việt Nam có lợi thế là trong khi du lịch nội địa các nước vẫn còn “ngủ đông” thì du lịch nội địa Việt Nam đang khởi động. Hiện tại, một số công ty du lịch đã bắt đầu ký hợp đồng với các doanh nghiệp, các đoàn thể, trong đó có hợp đồng lên đến hàng tỉ đồng. Điều này cho thấy tiềm năng của du lịch nội địa lớn.

Ông Dũng cũng cho rằng để kích cầu thành công, mỗi công ty lữ hành phải chấp nhận hy sinh một chút, giảm lợi nhuận để thu hút khách và đồng lòng kích cầu. “Bên cạnh đó, để du khách dừng chân lâu hơn, TP.HCM cần có những sản phẩm độc đáo, mới, tập trung vào thế mạnh văn hóa, lịch sử. Đồng thời, TP.HCM cần kích cầu trọng điểm, quảng bá là điểm đến mua sắm thú vị cho du khách. Ví dụ, trong giai đoạn hiện tại du khách không thể ra nước ngoài mua sắm, TP.HCM có thế mạnh với các trung tâm thương mại, quy tụ các thương hiệu nổi tiếng thế giới nên có thể là điểm đến mua sắm. Du khách có tâm lý vừa du lịch kết hợp mua sắm, trải nghiệm ẩm thực chứ không phải chỉ tham quan ngắm cảnh” - ông Dũng gợi ý.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM Trần Hùng Việt cho biết những năm gần đây TP đưa vào khai thác thêm một số loại hình du lịch mới như du lịch đường sông bên cạnh loại hình du lịch truyền thống về ẩm thực, sinh thái… Lượng khách đến có sự tăng trưởng đáng kể, tuy nhiên chưa tương xứng với tiềm năng du lịch của TP.HCM.

“Chương trình kích cầu du lịch nội địa TP.HCM tập trung xây dựng hình ảnh là điểm đến an toàn, thân thiện, đặc biệt định hướng phát triển TP.HCM trở thành một nơi mua sắm của khu vực” - ông Việt chia sẻ.