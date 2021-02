Hành hương bái Phật về miền non thiêng Fansipan

Đầu xuân là khoảng thời gian đất trời và con người giao hòa, là thời điểm lòng người hướng đạo, tìm về những nơi linh thiêng lễ bái, cầu khấn các vị thần Phật cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, quốc thái dân an. Đỉnh thiêng non ngàn Fansipan nơi Sa Pa mây phủ, không chỉ níu chân du khách bởi cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ mà còn bởi quần thể tâm linh linh thiêng tại điểm linh thông giữa đất và trời.







Hành trình bái Phật, cầu an trên “Nóc nhà Đông Dương” được bắt đầu bằng lễ nguyện cầu tại Bảo An Thiền Tự. Khác với sự náo nhiệt thường thấy ở những điểm đến tâm linh mùa cầu an năm mới, Bảo An Thiền Tự nằm tĩnh lặng, yên ả trong màn sương bảng lảng đặc trưng của Fansipan, Phật tử và du khách xếp hàng ngay ngắn bái Phật, đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn phòng dịch.

Từ Bảo An Thiền Tự, cáp treo đưa đoàn Phật tử xuyên mây lên “Nóc nhà Đông Dương”, nơi những cụm công trình tâm linh trải dài từ độ cao 2.000 m đến 3.000 m tại khu vực đỉnh. Một đại cảnh Vạn hoa dâng Phật tạo hình đóa sen khổng lồ rộng 150 m2 làm từ hàng ngàn bông hoa tươi rực rỡ được đặt ở Sân Mây, chào đón những bước chân an lạc lên “Cổng trời”.

Sau khi bước qua cổng tam quan Thanh Vân Đắc Lộ, Bích Vân Thiền Tự là nơi Phật tử và du khách thành tâm cầu an trước Đức Phật hay cầu tài, cầu lộc tại đền thờ Quốc Tổ, Quốc Mẫu.





Men theo những khúc ngoặt quanh co, sẽ tới chân Đại Tượng Phật A Di Đà cao 21 m. Cúi đầu thành tâm khấn nguyện trước ánh nhìn từ bi độ lượng lan tỏa xuống nhân gian, thấy tâm mình sao thanh thản lạ lùng.

Từ Đại tượng Phật, chặng đường hành hương được nối dài trên đường La Hán. Dưới những thân cây đỗ quyên trăm tuổi mốc thếch rêu phong là 18 vị La Hán bằng đồng, cao 2,5 m, với đủ sắc thái cảm xúc, toát lên nét từ bi hỉ xả khiến những đôi chân dạo bước nhẹ tựa mây bồng, ngỡ như đang đi vào cõi Phật huyền ảo.





Cuối đường La Hán là tới Quần thể Kim Sơn Bảo Thắng Tự. Trục chính của quần thể là một tòa bảo tháp cao 11 tầng, cao 20 m, được làm bằng đá nguyên khối có kiến trúc kế thừa phong cách ngôi tháp chùa Phổ Minh ở Nam Định - nơi quàn xá lỵ Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Từ Kim Sơn Bảo Thắng tự, Phật tử và du khách sẽ được chiêm bái bức tượng Quan Âm cao 9 m, ngự trên một tảng đá vươn cao, mặt hướng về biển mây và cảnh núi non hùng vĩ. Nhiều Phật tử năm nào cũng tìm đến Fansipan để xin Bồ Tát ban phước lành, che chở cho gia đình, người thân được vạn cát an khang, bình an, mạnh khỏe.

Chị Nguyễn Thị Thu (trú quận Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: “Năm nào gia đình tôi cũng đi du xuân lễ Phật ở Fansipan. Tôi rất ấn tượng với không khí thanh tịnh ở đây, không có cảnh chen lấn, tranh giành, ai cũng chan hòa, thành tâm chiêm bái. Đặc biệt, thời điểm này, khu du lịch đã làm rất tốt việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho du khách nên tôi thấy rất yên tâm”.

Hiểu được tâm ý của Phật tử và du khách mong muốn được "hái lộc", "gói an" mang về cho gia đình, khu du lịch Sun World Fansipan Legend đã chuẩn bị hai bức tường Lộc và An đặt tại Bích Vân Thiền Tự, với những tấm thẻ cầu an, cầu lộc, cầu tài đã được các sư thầy trì chú để du khách lấy may đầu năm. Khu du lịch cũng tặng vé buffet trưa trị giá 250.000 đồng cho mọi du khách, Phật tử mua vé cáp treo lên đỉnh Fansipan từ ngày 14-2.

Nhiều du khách cho biết, sự chuẩn bị chu đáo của Khu du lịch đã mang đến cho họ một chuyến du xuân, cầu an ấn tượng và ý nghĩa.