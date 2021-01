Hơn 500 trường hợp kết hôn giả để được ở lại Việt Nam

Ngày 7-1, Sở Du lịch TP.HCM, Công an TP.HCM tổ chức tổng kết năm năm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động du lịch trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2016 - 2020

Đại tá Phạm Ngọc Tiến, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP.HCM cho biết, kích cầu du lịch mang nhiều lợi ích nhưng đặt ra nhiều thách thức cho lực lượng công an trong việc đảm bảo môi trường an toàn du lịch khi người nước ngoài du lịch nhập cảnh vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng.

Tình trạng người nước ngoài lợi dụng du lịch sau đó ở lại lao động trái phép, vi phạm pháp luật hình sự Việt Nam, năm năm qua đơn vị chủ trì xử phạt trên 6.000 trường hợp.



Lãnh đạo Công an TP trao bằng khen cho các đơn vị đóng góp tích cự đảm bảo an ninh du lịch

Công tác xử lí du khách cố tình vi phạm pháp luật Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Điển hình là số công dân đến từ các nước Châu Phi sử dụng thị thực du lịch nhập cảnh Việt Nam hết thời hạn không chịu xuất cảnh, nhiều trường hợp sử dụng giấy tạm trú giả để cư trú tại Việt Nam.

Theo ông Tiến, số người nước ngoài lợi dụng các quốc gia có vị trí địa lí giáp Việt Nam nhập cảnh trái phép để tìm kiếm việc làm, lao động trái phép thông qua nhập cảnh visa du lịch. Khi bị phát hiện nhiều trường hợp hợp thức hoá bằng việc kết hôn với người Việt Nam. Năm năm qua đơn vị xử lý 502 trường hợp.

“Năm 2020 người nước ngoài nhập cảnh giảm trên 90% do ảnh hưởng dịch COVID- 19 nhưng số người vi phạm pháp luật tăng với nhiều mục vào thành phố trốn dịch COVID-19, tìm kiếm việc làm. Chúng tôi ngăn chặn kịp thời và năm 2020 xử lý gần 200 trường hợp” - ông Tiến nói.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết để xây dựng môi trường du lịch hấp dẫn, an toàn đưa du lịch trở thành ngành du lịch mũi nhọn trong năm năm qua hai đơn vị đã xây dựng quy chế phối hợp và đạt nhiều kết quả có ý nghĩa.

Tuy nhiên, an ninh du lịch trên địa bàn thành phố vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Trong tình hình mới khi công nghệ 4.0 được triển khai mạnh, chính sách phát triển du lịch cùng với chính sách thông thoáng trong lĩnh vực du lịch để thu hút du khách...Hai đơn vị tiếp tục ký kết quy chế phối hợp để công tác đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động du lịch trên địa bàn hiệu quả, phù hợp thực tiễn.