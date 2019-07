Khách quốc tế đến du lịch Việt Nam đạt mức kỷ lục

Trong đó tăng cao nhất là khách đến bằng đường bộ với 25%, đạt 1,7 triệu lượt người, tiếp đến là đường hàng không tăng 4,5%, đạt 6,7 triệu lượt người.

Tuy nhiên, lượng khách đang có xu hướng giảm dần, tháng 6 có lượng khách quốc tế thấp nhất kể từ đầu năm.

So với cùng kỳ năm trước, khách quốc tế đến nước ta trong tháng 6 chỉ tăng 0,2%, chủ yếu do khách đến từ châu Á chiếm phần lớn lượng khách đến nước ta giảm 0,4%; từ châu Úc giảm 6%; trong khi khách đến từ châu Âu tăng 2,3%; từ châu Mỹ tăng 7,4% và từ châu Phi tăng 6,9%, đồng thời tốc độ tăng lượng khách trong 6 tháng đầu năm nay thấp hơn nhiều so với mức tăng giai đoạn 2016 - 2018.