'Khúc ruột miền Trung' lọt vào 10 điểm đến đến tốt nhất

(PLO)- Miền Trung Việt Nam là một trong 10 điểm đến đến tốt nhất châu Á Thái Bình Dương cùng với các điểm du lịch nổi tiếng như sông Margaret River và Southern WA (Úc), Shikoku (Nhật Bàn), Bay of Islands and Northland (New Zealand), Singapore…