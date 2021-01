Landmark 81 là điểm check in hút khách ở TP.HCM

Mặc dù ở giữa tuần, song Landmark 81 vẫn thực sự thu hút người dân. Vào nhiều khung giờ sáng, chiều và tối vẫn có hàng đoàn du khách lên tầng 79, 80, 81 để chinh phục tòa nhà cao nhất Đông Nam Á.

Tại đây có đài quan sát Landmark 81 SkyView nên du khách có thể mở ra không gian trải nghiệm mới hoàn toàn khác biệt.



Điểm check in từ Đài quan sát Landmark 81 SkyView



Cảnh sông nước TP.HCM từ trên cao.



Điểm quan sát ngoài trời trên tầng 81.

Tại quầy check in, thủ tục, quy định được thực hiện nghiêm ngặt về an ninh - an toàn như cấm mang vật sắc nhọn, cấm laptop và các thiết bị dễ gây cháy nổ…

Song song đó là hệ thống máy móc kiểm soát tối tân tại đây không kém gì ở những sân bay quốc tế.



Nhiều điểm check in hấp dẫn cho du khách.



Nhiều góc cho du khách check in.







Nhiều khung hình lãng mạn cho du khách lựa chọn.



Ghế ngồi nghỉ “mây trôi” siêu hot.







Tại tầng 81 có độ cao gần 400 m.

Điều đặc biệt, thang máy lên Đài quan sát Landmark 81 SkyView rất hiện đại, du khách chỉ mất hơn một phút thì có thể di chuyển lên tới tầng cao nhất của Landmark 81.

Toàn bộ khu vực Landmark 81 SkyView được phủ kính cường lực trong suốt, mang đến tầm nhìn hoàn toàn rộng mở có một không hai tại TP.HCM. Tại đây, du khách có thể chọn quan sát bằng mắt thường hoặc ống kính chuyên dụng để chiêm ngưỡng quang cảnh toàn TP.

Ngoài các ống kính chuyên dụng dùng để quan sát, tầng 79 còn thu hút du khách bởi những mô hình dễ thương và độc đáo như ghế ngồi nghỉ “mây trôi”, đôi cánh thiên thần “đậu” bên ngoài cửa kính; mô hình linh vật “Bé Mây” trắng muốt mang đến cảm giác đang ngồi rong ruổi trên những đám mây; quầy lưu niệm; Miwaku Coffee Lounge…

Điểm hấp dẫn khác khi màn đêm buông xuống, tại tầng 81 du khách sẽ được dẫn đi từ ngờ này tới ngỡ ngàng khác với đèn chùm bầu trời lung linh như những vì sao tinh tú. Khung cảnh này thực sự dành cho những người yêu thích TP.HCM về đêm.