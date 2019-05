‘Mùa hè bất tận’ từ khách sạn The Myst Đồng Khởi

Chương trình được áp dụng từ nay cho đến hết 31-7 với gói dịch vụ ưa đãi được thiết kế chuyên biệt khi đặt phòng trực tiếp qua trang web http://themystdongkhoihotel.com của khách sạn.



Tọa lạc tại trung tâm thành phố nhộn nhịp bậc nhất Việt Nam, khách sạn The Myst Đồng Khởi có một diện mạo khác biệt với cửa sổ bất đối xứng và ban công cây xanh trên mặt tường ngoài. Bên trong, The Myst Đồng Khởi cho cảm giác như một phòng trưng bày, bao gồm các hiện vật địa phương và vật dụng được tái chế từ nhà máy đóng tàu Ba Son lịch sử, một biểu tượng của nền công nghiệp hàng hải Sài Gòn trong thời kỳ Pháp thuộc. Du khách sẽ không thấy mình ở phòng khách sạn, mà như một ngôi nhà nhỏ của Sài Gòn thời xưa. Mỗi phòng đều có một câu chuyện riêng để khám phá. The Myst Đồng Khởi hiện hữu như một góc bình yên giữa chốn thành thị tấp nập, nơi bạn sẽ luôn tìm được ký ức về một khoảnh khắc an yên cho mình.