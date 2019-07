Nghe Hà Anh Tuấn da diết bên dòng sông Hoài, Hội An

Nhắc tới Hội An, nơi có vẻ đẹp truyền thống và những giá trị tinh thần vô giá là điều mà bất cứ ai từng đặt chân tới nơi này đều khắc sâu và trân quý. Cái tên Hội An có nghĩa là “nơi gặp gỡ thanh bình”. Và quả thực, phố cổ của người Quảng Nam đẹp bình dị đến lạ kỳ.



Hội An: Nơi gặp gỡ thanh bình, thành phố tuyệt vời nhất thế giới

Minh chứng rõ nét nhất cho điều này là giải thưởng cao quý vừa được trao cho Hội An. Ngay những ngày đầu tháng 7, Hội An bất ngờ trở thành thành phố tuyệt vời nhất thế giới năm 2019 do tạp chí du lịch danh tiếng Travel + Leisure bình chọn. Đây là lần thứ 24 giải thưởng này được tổ chức.

Hội An bình yên bên cạnh sông Hoài, nhịp sống ở đây khá nhẹ nhàng, thư thái. Phố cổ buổi tối ngập tràn ánh đèn rực rỡ là một khung cảnh hết sức diệu kỳ. Hội tụ đủ những yếu tố tuyệt vời đó, Hội An thực sự là nơi nếu đã tới một lần, sẽ muốn ở mãi không về, “lỡ sa chân” thì ngày ngày mong có dịp trở lại. (Nguồn ảnh: Thethaovanhoa.vn)



Tới Hội An, nhất định phải ở Vinpearl mới “xứng tầm”



Để cảm nhận hết vẻ đẹp của Hội An và tận hưởng những phút giây nghỉ dưỡng tuyệt vời tại nơi đây, du khách không thể bỏ qua sự lựa chọn đến từ hệ thống nghỉ dưỡng 5 sao, đó là: Vinpearl Resort & Spa Hội An và Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An.

Nhắc đến khu resort của Vinpearl tại Hội An là nhắc đến nét đẹp trong kiến trúc nghệ thuật sang trọng, đẳng cấp đến từ sự tinh tế và tối giản. Vinpearl Resort & Spa Hội An được xây dựng ngay sát bờ biển Cửa Đại với diện tích gần 7 ha, trông ra khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm giữa vùng biển xanh. Vinpearl Hội An được xây dựng trong khu vực khá biệt lập, dù chỉ cách phố cổ Hội An 5 km. Nơi đây mang đến cho du khách không gian nghỉ dưỡng riêng tư đúng nghĩa, tạm xa chốn đô thị ồn ào, huyên náo để trở về chốn bình yên, lắng đọng.



Đây là khu resort đầu tiên và duy nhất của Vinpearl sở hữu phong cách kiến trúc Địa Trung Hải phóng khoáng, sang trọng, tinh tế. Các căn villas tại Vinpearl Hội An có thiết kế 2 tầng với mái vòm rộng, hàng hiên rộng, hành lang bao quanh, cửa sổ rộng với không gian thoáng đãng. Từ thiết kế ngoại thất cho đến nội thất đều mang âm hưởng của biển khơi.



Trong khi đó, cơ sở thứ 2 của Vinpearl tại Hội An là Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An được thiết kế theo phong cách kiến trúc nhiệt đới đương đại, mới lạ, lấy cảm hứng từ những miền thiên nhiên nhiệt đới với màu xanh bất tận của biển và trời, 132 căn biệt thự tại Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An được thiết kế tối giản, gần gũi với môi trường, mang đến một phong cách nghỉ dưỡng hiện đại, thư thái hòa mình cùng đại dương. Mỗi căn biệt thự là một tuyệt tác kiến trúc tinh tế với bể bơi và khoảng sân vườn xanh mát bao quanh, mở ra khoảng trời yên bình, riêng tư tuyệt đối bên bờ biển thiên đường.



Vinpearl Land Nam Hội An vô cùng rộng lớn và được chia ra làm 9 khu vực: công viên nước, vườn thú trên sông, vui chơi giải trí trong nhà, bảo tàng văn hóa, chiếu phim… Một trong những điểm gây ấn tượng mạnh nhất là vườn thú trên sông. Đây là River Safari lớn Top 5 trên thế giới. Công viên bảo tồn động vật hoang dã trên sông này là thánh địa của 39 loài thú hoang dã quý hiếm với 42.000 cá thể: hổ Bengan, sư tử trắng, tê giác, linh dương, hươu cao cổ… Cảm giác này không thể có ở bất cứ đâu khác tại Việt Nam. Trên thế giới, River Safari cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.



Vẻ đẹp rằm Hội An và sự đặc biệt tại Vinpearl Resort & Spa Hội An mùa thu này



Và mùa thu này, chính xác là ngày 14-9 này, một sự kiện đặc biệt, đáng được đón nhận, một sự kết hợp giao thoa tuyệt vời đáng để mong chờ sẽ diễn ra tại Vinpearl Resort & Spa Hội An. Đó là giọng ca ngọt ngào, sâu lắng và da diết tình cảm của Hà Anh Tuấn sẽ được cất lên trên mảnh đất dung dị, bình yên mang tên Hội An.

Không chỉ có chất giọng riêng, Hà Anh Tuấn là số ít ca sĩ của V-biz biết tạo nên một không gian âm nhạc cho riêng mình. Từ những dự án âm nhạc cộng đồng cho học sinh, sinh viên cho đến một chuỗi chương trình âm nhạc trực tuyến “See Sing Share” và những đêm nhạc đầy khác biệt như live concert “Truyện ngắn”, Hà Anh Tuấn luôn chinh phục được những khán giả khó tính nhất.

Như Hà Anh Tuấn đã chia sẻ: “Truyện ngắn” là những câu chuyện ngắn của một đời người, ghép lại một câu chuyện dài mà Hà Anh Tuấn sẽ kể cho khán giả nghe. Mỗi người không cần phải là một người giỏi văn hay nhà văn vẫn có thể viết nên câu chuyện đời mình. Câu chuyện đó có hay hay không, có đáng nhớ hay không tùy thuộc vào thái độ sống có tích cực và chân thành hay không. Chúng ta hãy sống trọn với cảm xúc, tận cùng với cuộc sống để khi ra đi, để lại cho đời một cuốn truyện mang tên chính mình. Đó cũng là khởi nguồn ý tưởng mà Tuấn và Phan Mạnh Quỳnh đã ngồi lại với nhau để làm nên dự án lần này”.

Lần này, sự xuất hiện của Hà Anh Tuấn chắc chắn sẽ rất đặc biệt. Và còn gì tuyệt vời hơn khi bay Vietnam Airlines, ở Vinpearl, ngắm trăng trên sông Hoài và nghe nhạc Hà Anh Tuấn. Đó thực sự là trải nghiệm, là khoảnh khắc không nên bỏ lỡ trên đời. Người hâm mộ sẽ nhận được món quà đặc biệt có chữ ký Hà Anh Tuấn khi lựa chọn một trong những combo: Dương Cầm, Dương Cầm II, An và An (phiên bản 2). Toàn bộ combo sẽ được phân phối độc quyền trên VinID và triển khai vận hành bởi WOWHOLIDAY