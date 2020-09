Nghỉ lễ 1 ngày, du lịch TP.HCM vẫn hút khách

Nhiều du khách lựa chọn du lịch Vũng Tàu Theo ghi nhận của PV, tại Bà Rịa-Vũng Tàu, du khách đến vui chơi, giải trí tại các địa phương như Vũng Tàu, Long Điền, Xuyên Mộc, Đất Đỏ… tương đối đông. Ngoài ra, do dịp lễ trùng vào ngày rằm tháng 7 âm lịch nên nhiều du khách cũng đi lễ tại các ngôi chùa nổi tiếng trên địa bàn tỉnh. Khu du lịch Long Hải đón nhận lượng khách khá đông. Tuy nhiên, theo Đội quản lý trật tự - đô thị của UBND thị trấn Long Hải thì lượng khách năm nay chưa được 50% so với cùng kỳ năm trước.

TP Vũng Tàu đón nhận rất nhiều du khách đến tham quan, tắm biển. Ảnh: TK Đến chiều tối 2-9, Bãi Sau, Bãi Trước và trên dọc tuyến biển của TP Vũng Tàu đón nhận rất đông người dân, du khách vui chơi, tắm biển và đi lễ bên kia đảo Hòn Bà. Dù khách đông nhưng các địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh không có tình trạng ùn ứ, đồng thời công tác bảo đảm an ninh, an toàn và phòng dịch cho du khách được các lực lượng chức năng làm tốt. Ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu, cho biết: Trước và trong lễ, lãnh đạo TP Vũng Tàu họp với các phòng, ban và các phường ven biển trên địa bàn để động viên, nhắc nhở các lực lượng chức năng nêu cao tinh thần chủ động giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm cho du khách có kỳ nghỉ lễ vui. TRÙNG KHÁNH