Nghiên cứu mở cửa đón khách quốc tế đến Phú Quốc

"Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ chủ trì xây dựng kế hoạch từng bước đón khách quốc tế. Theo đó, trước mắt Bộ phối hợp với tỉnh Kiên Giang xây dựng đề án đón khách du lịch đến Phú Quốc nhưng phương thức triển khai phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch cũng như đảm bảo an toàn cho du khách". Đây là thông tin do Thứ trưởng Bộ Văn hoá thể thao và Du lịch chia sẻ tại hội nghị kích cầu du lịch nội địa TP.HCM năm 2020 vừa diễn ra.

Theo ông Tùng, nhiều nhà nghiên cứu và Bộ đồng tình với bốn giai đoạn để khôi phục hoàn toàn ngành du lịch. Thứ nhất là tập trung khôi phục, phát triển du lịch nội địa từ nay đến cuối năm.

Thứ hai là giai đoạn thí điểm đón một số đoàn khách quốc tế khi điều kiện cho phép tại các khu nghỉ dưỡng phù hợp với điều kiện an toàn phòng chống dịch. Đã có nhiều sáng kiến tại một số quốc gia đã xây dựng mô hình "green line", Bộ đang trong quá trình nghiên cứu và các phương án này cũng dựa trên cơ sở chấp thuận song phương của các nước.

Thứ ba là giai đoạn đón khách quốc tế từ các thị trường kiểm soát tốt dịch bệnh. Thứ tư là khôi phục hoàn toàn thị trường quốc tế.

Theo ông Tùng, bên cạnh triển khai các gói kích cầu, hỗ trợ đối tượng du lịch chịu thiệt hại COVID-19 và giải pháp của chính quyền địa phương thì Bộ gợi ý TP.HCM cùng các DN có thể nghiên cứu để tập trung phát triển du lịch nội địa.

TP.HCM tiếp tục chuyển tải thông điệp TP.HCM điểm đến an toàn, tạo niềm tin sự thoải mái cho du khách khi trở lại trạng thái bình thường mới. Đảm bảo môi trường du lịch an toàn, an ninh phòng chống dịch và quan tâm đến sức khoẻ du khách.

Các DN có những kế hoạch ưu đãi giá nhưng không được tạo ra cạnh tranh bất bình đẳng, không được giảm giá quá thấp ảnh hưởng đến DN còn non trẻ. Khuyến khích các DN nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi giá trị gia tăng của DN lớn cùng đồng hành vượt qua khó khăn.

“TP.HCM cùng DN quan tâm tập trung thu hút đối tượng khách có điều kiện hay đi du lịch nước ngoài, nay định hướng họ đi du lịch nội địa. Tất nhiên, kèm theo cơ cấu sản phẩm du lịch phù hợp để đáp ứng yêu cầu của đối tượng khách này”, thứ trưởng Tùng nhấn mạnh.

Bộ cùng TP.HCM nghiên cứu chuẩn bị các điều kiện cần thiết để có thể đón khách quốc tế vào thời điểm thích hợp. Nghiên cứu chọn các khu nghỉ dưỡng tách biệt, có điều kiện, có thể đón khách theo kế hoạch đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.