Người Hàn Quốc đổ xô đi gia hạn visa tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là địa phương có số lượng người Hàn Quốc sinh sống và làm việc lớn. Trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại Hàn Quốc, người Hàn Quốc tại Đà Nẵng đang đổ xô đi gia hạn visa.

Trao đổi với PLO ngày 3-3, bà Tô My Rô, Giám đốc Công ty VietNam Chilli Tour (trụ sở tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng), một đơn vị chuyên tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho người Hàn Quốc tại Việt Nam, cho biết số lượng người Hàn Quốc đi gia hạn visa tăng đến 70%-80% so với trước đây.



Du khách Hàn Quốc tại Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo bà My Rô, chi phí gia hạn visa của người Hàn Quốc dao động từ vài chục USD đến 400-500 USD. Trong đó, visa gia hạn được lâu nhất là năm năm đối với trường hợp người Hàn Quốc kết hôn với người Việt Nam, tiếp đó là hai năm đối với trường hợp có giấy phép lao động tại Việt Nam. Các trường hợp khác thì được gia hạn ít ngày hơn, từ 15 ngày đến vài tháng.

“Số người Hàn Quốc đến nhờ tư vấn, hỗ trợ gia hạn visa bắt đầu tăng từ ngày 20-2. Hầu hết họ đều cho biết là lo ngại nếu trở về nước trong lúc dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Vì thế ở Đà Nẵng sẽ an toàn hơn” - bà My Rô nói.

Việt Nam đã tạm ngừng chế độ miễn visa cho người Hàn Quốc nên chỉ còn giải pháp gia hạn visa nếu muốn ở lại Việt Nam.

Chiều cùng ngày, Thượng tá Huỳnh Đức Ngô, Phó Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an TP Đà Nẵng, cho hay vừa qua, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) chỉ đạo công an các địa phương không gia hạn visa cho người Hàn Quốc thuộc diện du lịch.

Trong những trường hợp cụ thể, người đi du lịch không thể về nước (ví dụ như không có chuyến bay về vùng dịch COVID-19) muốn xin gia hạn visa thì được hướng dẫn đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh giải quyết.

Thời gian qua tại TP Đà Nẵng, người Hàn Quốc đi du lịch xin gia hạn visa giảm đáng kể. Ngoài ra, do việc siết chặt lưu trú của công an các phường nên không phát hiện trường hợp người Hàn Quốc lưu trú trái phép.