Ngày 28-9, Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA) đã tổ chức lễ phát động trực tuyến chương trình Khôi phục du lịch nội địa toàn quốc khắc phục hậu quả đại dịch COVID-19.

Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch VITA, cho hay: "Du lịch là một trong những ngành chịu thiệt hại nặng nề nhất do đại dịch COVID-19 trong gần hai năm qua. Doanh nghiệp du lịch đã vô cùng khó khăn để tồn tại. Khác với ba lần dịch trước là dịch ổn rồi mới hoạt động, nay ngành khôi phục hoạt động du lịch song hành với phòng chống dịch trong điều kiện an toàn”.

Theo đánh giá của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, trong đợt dịch COVID-19 lần thứ tư này, có thời điểm gần như toàn bộ ngành du lịch ngừng hoạt động.

Hơn 2 triệu lao động trực tiếp và hàng triệu lao động gián tiếp phải nghỉ việc. Toàn ngành vẫn tin tưởng sẽ vượt qua những khó khăn chưa từng gặp để vươn lên, khôi phục lại ngành kinh tế đang được cả xã hội kỳ vọng.



Các đại biểu tham dự tọa đàm. Ảnh: VT

“Dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư cũng xuất hiện khái niệm “Du lịch an toàn” với nội hàm hoàn toàn mới. Yếu tố an toàn đã trở thành một yêu cầu, một nội dung bắt buộc trong mọi hoạt động du lịch" - ông Bình nói.

Theo ông Bình, trong bối cảnh đại dịch vẫn đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ xã hội, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra các nguyên tắc phòng chống dịch là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát COVID-19, thực hiện mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch vừa khôi phục và phát triển kinh tế.

Chương trình Khôi phục du lịch nội địa toàn quốc khắc phục hậu quả đại dịch COVID-19 nhằm đáp ứng nhu cầu khôi phục lại du lịch Việt Nam.

Trước tiên là khôi phục du lịch nội địa, trên cơ sở phù hợp một cách linh hoạt, thích ứng, hiệu quả với diễn biến thực tế của dịch bệnh, từng bước chuyển du lịch theo khái niệm mới - du lịch an toàn, tiến tới khôi phục du lịch trong bối cảnh sống chung với COVID-19.

Ông Phạm Văn Thủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, đánh giá: "Việc phát động chương trình khôi phục hoạt động du lịch cho thấy sự nhạy bén của doanh nghiệp trong hiệp hội.

Dù nguồn lực kiệt quệ nhưng doanh nghiệp du lịch tiếp tục đồng hành cùng ngành. Tổng cục mới ban hành kế hoạch triển khai các chính sách hoạt động du lịch an toàn, các cơ quan quản lý về du lịch địa phương và các doanh nghiệp khắc phục những tồn tại, để sẵn sàng bước vào giai đoạn mới.

Với chủ đề Kết nối xanh du lịch Việt Nam, ông Phùng Quang Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, cho hay: "Mục tiêu của chương trình là chuyển các hoạt động du lịch sang trạng thái bình thường mới, xây dựng du lịch thành một ngành kinh tế du lịch an toàn. Đồng thời tổ chức các hoạt động du lịch một cách linh hoạt, thích ứng, hiệu quả với diễn biến tình hình thực tế phòng chống dịch."

Chương trình áp dụng sáu nguyên tắc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát Covid-19 của Chính phủ; kết nối khách du lịch đi từ vùng xanh (an toàn) tới các điểm du lịch xanh (an toàn) trên cơ sở xác định vùng xanh của cơ quan quản lý y tế, cơ quan quản lý có thẩm quyền ở địa phương và ranh giới vùng xanh ở phạm vi chia càng nhỏ, càng có tính thích ứng cao trong bối cảnh bình thường mới.