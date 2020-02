Tặng 1.000 vé tham quan thành phố cho nữ, cộng đồng LGBT

Ngày 9-2, Ông Nguyễn Khoa Luân, Tổng giám đốc công ty Du lịch Ảnh Việt Hop on Hop off VietNam cho biết, nhân ngày Lễ tình nhân Valentine 14- 2, công ty sẽ dành tặng 1.000 vé mời dành cho các bạn nữ, đặc biệt là cộng đồng LGBT khi tham quan tuyến du lịch TP.HCM-Ho Chi Minh City sightseeing Hop on- Hop off. Đây là loại là loại hình du lịch linh hoạt, tiện lợi kết hợp giữa vận chuyển và tham quan các danh thắng nổi bật của TP.HCM bằng xe buýt hai tầng mở mui mang màu đỏ đặc trưng loại hình du lịch Hop on hop off trên toàn thế giới.

Đây là tuyến xe buýt hai tầng đầu tiên phục vụ phát triển du lịch TP.HCM. Theo đó, tuyến xe buýt hai tầng mái hở sẽ đưa du khách tham quan thành phố qua 24 tuyến đường, giúp du khách tiếp cận dễ dàng 30 điểm tham quan đặc sắc của thành phố.



Du khách sẽ trải nghiệm 12 dịch vụ miễn phí tham quan TP.HCM

Theo ông Luân nhằm tăng các giá trị tiện ích cho du khách khi đến thăm thành phố, xe có 12 dịch vụ miễn phí gồm bộ hồ sơ chuyến đi, bản đồ du lịch thành phố, tai nghe thuyết minh đa ngôn ngữ, tour guide trực tiếp hướng dẫn du khách, nón lá Việt Nam phủ sóng wifi, …. sẽ được trang bị hoàn toàn miễn phí.

Bên cạnh đó, vé có giá trị trong 24 giờ và 22 chuyến xe mỗi ngày, đêm sẽ khuyến khích du khách lựa chọn thời gian tham quan nhiều lần để khám phá thành phố một cách tiện lợi nhất.