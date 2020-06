Tặng tiền khủng cho khách để kích cầu du lịch

Google quảng bá du lịch TP.HCM an toàn Chiều 2-6, Hội Nhà báo TP.HCM, Sở Du lịch TP và Hiệp hội Du lịch VN tổ chức tọa đàm Phát huy vai trò của truyền thông trong chương trình “Người VN đi du lịch VN “. Nhiều ý kiến cho rằng trong giai đoạn hiện nay quan trọng nhất là cần tạo tâm lý an tâm, an toàn để người dân đi du lịch. Bên cạnh đó, chương trình dùng kích cầu còn chưa đến được du khách, kích cầu chỉ nói chung chung chứ chưa làm cụ thể. Đáng chú ý, bà Võ Thị Ngọc Thúy, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết: Google cam kết đồng hành cùng sở để truyền thông về điểm đến TP.HCM an toàn đến thị trường quốc tế ngay khi VN mở đường bay song phương.