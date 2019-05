Tàu biển lộng lẫy, xa hoa nhất thế giới đã đến Việt Nam

Sáng 27-5, tại Cảng Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu lần đầu tiên tàu biển cao cấp Spectrum of the Seas thuộc hãng tàu biển Royal Carribean International của Mỹ đến Việt Nam. Tàu biển này mang theo 5.718 du khách và thuyền viên, đa số mang quốc tịch Anh, Úc, Mỹ, Hong Kong, Trung Quốc

Hải trình của tàu Spectrum of the Seas dài chín ngày, xuất phát từ Singapore vào ngày 25-5 và sẽ kết thúc tại Thượng Hải vào ngày 3-6. Chặng giữa của hành trình tại Việt Nam, tàu sẽ dừng và tham quan các thành phố du lịch hàng đầu tại miền Nam và miền Trung từ ngày 27-28/5.

Đại diện công ty lữ hành Saigontourist cho biết, theo lịch trình, sau khi tàu đến cập cảng Phú Mỹ ngày 27-5, công ty sẽ đưa đoàn khách tàu biển đi tham quan các điểm du lịch hấp dẫn tại TP.HCM (city tour) và địa đạo Củ Chi... Sau đó, sáng ngày 28-5, tàu cập cảng Nha Trang, đoàn khách tham quan tháp Bà Ponagar, ngoạn cảnh chùa Long Sơn, mua sắm sản vật địa phương ở chợ Đầm, tắm bùn khoáng, trải nghiệm khu vui chơi Vinpearl Land Nha Trang…

Tàu sẽ rời cảng Nha Trang vào lúc 18 giờ cùng ngày, kết thúc chương trình tham quan tại Việt Nam. Tàu tiếp tục đi Hong Kong trước khi kết thúc hải trình tại Thượng Hải, Trung Quốc.



Là tàu biển cỡ lớn hoàn toàn mới với sức chứa lên đến gần 6.500 hành khách và thuyền viên, Spectrum of the Seas thuộc dòng tàu Quantum-Ultra. Đây là phiên bản nâng cấp của lớp tàu Quantum trước đây với những con tàu Quantum of the Seas và Ovation of the Seas đã từng đến Việt Nam.

Tàu do hãng Meyer Werft của Đức sản xuất với tổng chi phí 940 triệu USD và mới vừa được đưa vào khai thác hồi đầu năm 2019. Tàu có chiều dài 347 m, cao gần 63 m (18 tầng), trọng tải 169.379 tấn và được đánh giá là tàu biển hiện đại bậc nhất thế giới với những tiện ích mang tính đột phá cùng các dịch vụ xa hoa. Tính đến nay, tàu Spectrum of the Seas là một trong những tàu biển lớn nhất thế giới mà Việt Nam từng đón.

Công ty lữ hành Saigontoursit cho biết trong tháng 5, ngoài tàu Spectrum of the Seas, công ty đã đón và phục vụ các tàu biển World Dream, Europa 2 tham quan TP.HCM, Đà Nẵng, Hạ Long, Nha Trang. Với tổng cộng 13.718 du khách và thuyền viên.

Một số hình ảnh về tàu biển Spectrum of the Sea



Tàu biển có chiều dài 347 m.



Nhà hàng trên tàu được thiết kế lộng lẫy.



Ngay trên tàu du khách có thể giải trí với thực tế ảo.



Du khách trên tàu biển cấp Spectrum of the Seas tại cảng Phú Mỹ - Bà Rịa Vũng Tàu.



Tàu Spectrum of the sea vừa được đưa vào khai thác đầu năm 2019.