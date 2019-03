Tháng 2 lập kỷ lục khách quốc tế đến Việt Nam

Đây là tháng đón lượng khách quốc tế lớn nhất từ trước đến nay do đang vào mùa lễ hội đầu năm với nhiều sự kiện hấp dẫn thu hút du khách quốc tế.



Du khách quốc tế đến TP.HCM. Ảnh: HTD

Tính chung hai tháng đầu năm 2019, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt gần 3,09 triệu lượt người, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến từ châu Á đạt 2,323 triệu lượt, chiếm 75,2% tổng số khách du lịch đến Việt Nam, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước. Khách đến từ châu Mỹ đạt 208,6 ngàn lượt, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến từ Mỹ đạt 158,1 ngàn lượt, tăng 7%.