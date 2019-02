Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Du lịch phục vụ đặc sản, tour miễn phí

Kiếm bộn tiền nhờ “ăn theo” thượng đỉnh Mỹ-Triều Nhiều nhà hàng, cơ sở kinh doanh tại Hà Nội đưa ra nhiều sản phẩm độc, lạ lấy cảm hứng từ thượng đỉnh Mỹ-Triều như một cách để quảng bá và thu hút khách hàng. Cụ thể, nhiều cửa hàng đồ lưu niệm trên phố cổ Hàng Bông, Hàng Gai nhanh chóng đưa ra các mẫu áo phông in hình chân dung Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng thông điệp hòa bình. Giá một chiếc áo khoảng 100.000 đồng. Nhờ ý tưởng này, mỗi ngày hàng trăm mẫu áo được bán cho khách, doanh thu có thể tăng gấp ba, bốn lần so với bình thường. Bên cạnh đồ lưu niệm, dịch vụ ăn uống cũng được dịp nở rộ. Một nhà hàng do người Scotland làm chủ phục vụ hai món burger độc đáo tượng trưng cho Mỹ và Triều Tiên trong tuần lễ diễn ra thượng đỉnh.

Một cửa hàng trên phố Hàng Bông, Hà Nội hốt bạc nhờ ý tưởng bán áo phông giá 100.000 đồng, có in hình ông Donald Trump và Kim Jong-un. Ảnh: PHÚC BÌNH Chiếc bánh Mỹ có hai lát thịt bò, thịt xông khói cùng nhiều nguyên liệu đặc biệt hơn bình thường, được trang trí với quốc kỳ Mỹ. Trong khi đó, bánh Triều Tiên có thịt heo xông khói, chà bông cá, kim chi, nước sốt mayonnaise kim chi cùng quốc kỳ Triều Tiên. Không chịu kém cạnh, các quán bar cũng rất nhạy bén trong việc giới thiệu những đồ uống mới lấy cảm hứng từ tổng thống Mỹ và lãnh đạo Triều Tiên. Đây là chiến lược kinh doanh sáng tạo bởi nó thu hút không chỉ lượng khách ghé quán mà còn cả giới truyền thông trong và ngoài nước. Cụ thể, một số nơi cho ra lò loại đồ uống đặc biệt nhân sự kiện thượng đỉnh Mỹ-Triều. Đơn cử như cocktail trong hình có tên “Make the world great again” (Làm thế giới tốt đẹp trở lại), gồm hai thành phần chính từ một loại rượu whisky nổi tiếng của Mỹ và rượu sochu của Hàn Quốc, kết hợp cùng dứa để trung hòa mùi vị. Các sản phẩm tương tự mang thông điệp “Vì hòa bình” cũng được một số đơn vị ra mắt. Một xưởng may cờ tiết lộ hiện tại mỗi ngày họ nhận và sản xuất hàng trăm lá cờ của Mỹ và Triều Tiên để phục vụ cho thượng đỉnh Mỹ-Triều. Chủ xưởng may này cũng cho hay họ sẽ dự kiến sản xuất để bàn giao cho khách khoảng 2.000 lá cờ Mỹ, Triều trước ngày diễn ra sự kiện. MINH PHẠM