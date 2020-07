Vừa kích cầu du lịch, giá tour đã tăng

Giá vé máy bay tăng do bước vào cao điểm nghỉ hè Nhiều du khách cho hay giá vé máy bay hiện nay cao hơn trung bình 400.000-500.000 đồng/vé so với tháng trước. Đơn cử đường bay từ Hà Nội - TP.HCM dao động 1,5-3 triệu đồng/vé, khởi hành từ nay đến cuối tháng 9. Đường bay từ TP.HCM - Nha Trang, Đà Nẵng - Phú Quốc giá dao động 1,5-2,7 triệu đồng/vé, cao gấp đôi so với tháng trước đó. Tuy giá cao nhưng nhiều ngày đã hết vé. Mới đây, các hãng hàng không Việt đồng loạt tăng tiền phụ thu quản trị hệ thống. Theo đó, hãng VietJet mới niêm yết phí quản lý hệ thống lên 310.000 đồng/vé (chưa tính VAT). Hãng Bamboo Airways cũng điều chỉnh phí hệ thống từ 210.000 lên 320.000 đồng từ tháng 4. Trước đó, phụ thu quản trị hệ thống của Vietnam Airlines và Jetstar Pacific ở mức 350.000 đồng/chiều/vé. Khoản phí quản trị hệ thống chiếm tỉ trọng khá cao trong cấu thành giá vé khách phải trả. Trả lời báo chí, đại diện một số hãng cho rằng giá vé máy bay bao gồm giá vé gốc và các khoản thuế, phí (bao gồm cả phụ thu quản trị hệ thống) sẽ được tách rời để hành khách nắm được các yếu tố cấu thành giá vé, từ đó lựa chọn được những phương án tối ưu trong lịch trình bay của mình. Bên cạnh đó, sau thời gian giảm giá rất sâu để kích cầu, giá vé máy bay tăng trở lại do bước vào giai đoạn cao điểm du lịch hè và giá vé hiện không vượt giá trần. ___________________________________ Tăng nhưng vẫn còn thấp hơn trước khi xảy ra dịch Đại diện một số công ty lữ hành thừa nhận một số tour nội địa đã tăng giá trung bình 50% so với tháng trước, chủ yếu do giá vé máy bay, giá phòng khách sạn, nhà nghỉ tăng. Tuy nhiên, so với trước khi có dịch xảy ra giá tour vẫn còn thấp hơn. Đại diện Công ty Du lịch Vietravel dẫn chứng tour khởi hành từ Hà Nội đi miền Tây từ 5,99 triệu đồng, trong khi năm ngoái từ 7,49 triệu đồng.