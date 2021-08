Mô hình giãn cách ở chợ Hạnh Thông Tây Khảo sát một số chợ mở bán trở lại cho thấy khách đến mua sắm khá nhiều và lượng hàng nhập chợ cũng tăng dần. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trưởng Ban quản lý chợ Hạnh Thông Tây (quận Gò Vấp), thông tin: Nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho bà con khi TP.HCM thực hiện Chỉ thị 16, chợ tổ chức hoạt động theo mô hình giãn cách, chỉ có 10 hộ kinh doanh rau củ quả, thịt, trứng gia cầm. Chợ bán đến nay đã gần một tháng. Các gian hàng đều có màn ngăn với khách đi chợ để đảm bảo khoảng cách an toàn… Thời gian tiểu thương buôn bán từ sáng đến 11 giờ trưa, sau đó chợ tiến hành khử khuẩn để đảm bảo an toàn cho ngày hôm sau tiếp tục hoạt động. Theo bà Hạnh, cứ sau 10 ngày, ban quản lý chợ phối hợp với cơ quan y tế địa phương xét nghiệm cho tiểu thương, chi phí này tiểu thương không phải trả. Song song đó, các tiểu thương tham gia bán hàng và người phụ việc đều đã được tiêm vaccine mũi 1. “Hiện nay hoạt động cung ứng rau củ quả, thịt, cá… thiết yếu cho người dân tại chợ Hạnh Thông Tây ổn định, an toàn” - bà Hạnh thông tin. Mở cửa chợ để giảm áp lực cho siêu thị Theo Sở Công Thương TP.HCM, tính đến ngày 18-8, có 195 chợ truyền thống, gồm cả ba chợ đầu mối trên địa bàn TP đều đóng cửa để phòng chống dịch. Như vậy, tính đến nay, trên địa bàn TP.HCM chỉ còn 39 chợ truyền thống đang hoạt động. Bên cạnh đó, đến nay có 16 siêu thị và 152 cửa hàng tiện lợi trên địa bàn TP.HCM tạm ngừng hoạt động. UBND TP.HCM mới đây đã gửi khẩn yêu cầu UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện phải đăng ký tiến độ triển khai, kịp thời báo cáo kết quả thực hiện tổ chức chợ truyền thống hoạt động trở lại trong điều kiện an toàn và các điểm bán lương thực, thực phẩm thiết yếu. UBND TP.HCM nhận định việc mở lại chợ truyền thống trong điều kiện an toàn là hết sức cần thiết để giảm áp lực cho kênh hiện đại như siêu thị, cửa hàng tiện lợi.