Gạo Việt Nam thẳng tiến vào châu Âu

“Gạo của Việt Nam rất an toàn” Liên quan đến phát ngôn của ông Phạm Thái Bình, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An, tại một buổi tọa đàm rằng “90% người Việt Nam ăn gạo bẩn”, nhiều ý kiến khẳng định thông tin này là thiếu chính xác và thiếu cơ sở khoa học. Ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt, khẳng định mỗi năm Việt Nam xuất khẩu 6,5-6,7 triệu tấn gạo. Thị trường nhập khẩu nào dù là cao cấp hay trung cấp thì những yêu cầu về an toàn thực phẩm, kiểm tra tồn dư thuốc bảo vệ thực vật đều phải đáp ứng. “Khi họ kiểm tra đạt chất lượng an toàn thực phẩm thì họ mới nhập khẩu, nếu sản phẩm có vấn đề làm sao họ chấp nhận” - ông Cường đặt vấn đề. Do đó, cục trưởng Cục Trồng trọt nhấn mạnh khi có những nhận định về một ngành sản xuất quan trọng với nông dân thì cần có những căn cứ, số liệu chính xác, khoa học, không nên có những nhận xét cảm tính. Đồng tình, ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT), khẳng định hiện nay người dân đã không còn tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật. “Hằng năm cục có chương trình giám sát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên gạo. Ví dụ, năm 2018 giám sát 48 mẫu thì 59% có mức dư lượng nhưng thấp dưới ngưỡng quy định, không có vấn đề gì; 41% số mẫu còn lại không phát hiện thấy. Có thể hiểu gạo của mình rất an toàn” - ông Trung thông tin. Ông Trung cũng cho biết năm ngoái có 1.019 lô gạo xuất khẩu sang EU, tổng lượng 52.000 tấn nhưng chỉ có ba lô vi phạm mức độ an toàn thực phẩm cũng như kiểm dịch thực vật. Từ đầu năm 2020 đến nay chưa có vấn đề gì xảy ra. Ông Phạm Thái Bình, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An, phân trần: “Tôi nói theo cách nói của ngành gạo, tức là gạo đạt tiêu chuẩn VietGAP,GlobalG.A.P. trở lên là “gạo sạch”, còn gạo không đạt các tiêu chuẩn trên trở lên là gạo “bẩn”. Gạo còn tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong gạo là gạo bẩn nhưng không phải là gạo dơ bẩn”. Ông Bình cho rằng mục đích khi nói như vậy để cảnh báo người tiêu dùng trong việc sử dụng thực phẩm hằng ngày sao cho thông minh. “Báo đã cắt khúc để gây sốc cộng đồng mạng và quy tội cho tôi” - ông Bình cho hay.