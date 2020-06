Gạo Việt trước cơ hội vươn lên dẫn đầu thế giới

Năm tháng, xuất khẩu gạo mang về hơn 1,4 tỉ USD Theo báo cáo của Bộ Công Thương, xuất khẩu gạo tăng mạnh sau khi Chính phủ cho xuất khẩu gạo bình thường trở lại từ ngày 1-5. Cụ thể, mặt hàng gạo của Việt Nam xuất khẩu trong tháng 5 tăng 47% về lượng, tăng hơn 55% về giá trị so với tháng 4. Tính chung năm tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu gạo đạt hơn 1,4 tỉ USD, tăng 17% về giá trị và tăng 4% về lượng so cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, giá gạo xuất khẩu Việt Nam trong tháng 5 đạt bình quân 527 USD/tấn, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm 2019. Theo Bộ NN&PTNT, các doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất khẩu gạo đã có bước chuyển tích cực. Hiện lượng gạo cao cấp và gạo thơm chiếm trên 60% tổng lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam; phân khúc gạo trung bình và phẩm cấp thấp chỉ còn chiếm khoảng 12%. Trong khi cách đây 10 năm, tỉ lệ xuất khẩu gạo cao cấp, gạo thơm chiếm chưa đến 10%.