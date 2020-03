Giá heo tại Hà Nội đột ngột tăng thần tốc, lên 91.000 đồng/kg

Sáng 3-3, thông tin với PLO, ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở NN&PTNT TP Hà Nội, cho biết giá heo tại Hà Nội đang tăng cao, dao động ở mức 88.000-91.000 đồng/kg heo hơi. Đây là mức giá được tổng hợp từ các lò mổ.



Trao đổi thêm, một số doanh nghiệp, trang trại heo tại Hà Nội cho biết mức giá này mới tăng được khoảng ba, bốn ngày nay.



Người dân Hà Nội mua thịt heo tại siêu thị. Ảnh: AH



"Ba ngày nay, giá heo tại Hà Nội tăng liên tục. Mỗi ngày tăng thêm hai, ba giá. Ngày 1-3 thì giá heo ở mức 86.000 đồng/kg, ngày 2-3 giá tăng lên 88.000 đồng/kg. Hôm nay ở mức 90.000 đồng/kg" - ông Nguyễn Trọng Long, Giám đốc Hợp tác xã Hoàng Long (Thanh Oai, Hà Nội), thông tin.



Ông Nguyễn Đình Tường, Giám đốc Hợp tác xã Chăn nuôi và Dịch vụ Đồng Tâm (Quốc Oai, Hà Nội), thông tin thêm: "Không hiểu sao mà thị trường đột nhiên tăng nhanh tới mức chóng mặt như vậy. Sáng sớm nay, giá đã tăng tới mức 90.000 đồng/kg hơi. Chúng tôi vẫn đang nghe ngóng để thông tin tới khách hàng. Nếu đến ngày 5-3 giá heo vẫn cao như thế này thì buộc chúng tôi phải điều chỉnh giá" - ông Tường cho biết.



Nguyên nhân khiến giá heo tăng cao ở Hà Nội được các chủ trang trại lý giải là do cung thiếu cầu.



"Hiện có thông tin các trại heo tại Hà Nội đồng loạt đóng cửa, không xuất heo ra thị trường. Kể cả các trại tư nhân của bà con nông dân và các công ty lớn. Ở thị trường bên ngoài thì không thể biết nguồn cung còn bao nhiêu. Do đó thấy hiếm hàng thì bắt buộc thị trường sẽ tự động tăng giá lên. Khoảng hai hôm nay các trại lại bắt đầu mở cửa nhưng số lượng heo xuất dè dặt" - một chủ trang trại cho biết.



Trong khi giá heo tại Hà Nội liên tục tăng nhanh với tốc độ chóng mặt, giá heo tại một số tỉnh ở phía Nam cũng tăng nhưng mức tăng không nhiều.



Ông Huỳnh Thành Vinh, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai, cho biết sáng nay giá heo tại Đồng Nai dao động ở mức 75.000 đồng/kg heo hơi. Đây là mức giá doanh nghiệp đưa ra, còn mức giá của các hộ dân thấp hơn, dao động khoảng 72.000-73.000 đồng/kg.



"Mấy ngày trước, giá heo hơi tại Đồng Nai chỉ dao động khoảng 69.000-70.000 đồng/kg. Hiện nguồn cung thịt heo tại Đồng Nai vẫn dồi dào, không có tình trạng khan hiếm" - ông Vinh thông tin.



Trong sáng nay, giá thịt heo ba rọi ở TP Biên Hòa (Đồng Nai) ở mức 170.000 đồng/kg; thịt heo đùi 140.000 đồng/kg; thịt heo nạc 140.000 đồng/kg.



Còn tại TP.HCM, giá heo hơi loại 1 cũng ở mức 75.000 đồng/kg. Giá thịt heo ba rọi 250.000 đồng/kg; thịt nạc 170.000 đồng/kg; sườn non 140.000 đồng/kg; nạc dăm 80.000 đồng/kg.

Trước đó, tại Hội nghị triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm và các bệnh trên đàn gia súc năm 2020 diễn ra ngày 13-2, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đề nghị các doanh nghiệp chăn nuôi lớn giảm giá heo xuống mức 75.000 đồng/kg heo hơi. Sau hội nghị, giá heo hơi trên cả nước đồng loạt giảm xuống mức 70.000-75.000 đồng/kg. Giá heo giảm được khoảng hai tuần thì mấy ngày nay lại tiếp tục tăng cao với tốc độ chóng mặt.

Theo dự báo về nguồn cung thịt heo của Bộ NN&PTNT, tháng 2-2020, lượng thịt heo cung cấp ra thị trường khoảng 330.000 tấn; tháng 3-2020 là 350.000 tấn; tháng 4-2020 là 360.000 tấn; tháng 5-2020 là 360.000 tấn; tháng 6-2020 là 365.000 tấn. Trong quý IV-2020, dự báo, lượng thịt heo cung cấp ra thị trường khoảng 1,145 triệu tấn.