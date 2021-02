Giá nấm rơm tăng vọt lên 200.000 đồng/kg ngày rằm tháng giêng

Ngày 26-2 (nhằm Rằm tháng giêng), ghi nhận tại một số chợ lẻ trên địa bàn TP.HCM cho thấy tình hình mua sắm của người dân không sôi động như ngày vía thần tài mùng 10 âm lịch. Trong nhà lồng một số chợ Bà Hoa, Phú Nhuận các ngành hàng thịt, thuỷ hải sản ít các sạp mở bán.

Theo đó, giá cả các mặt hàng rau củ quả không tăng, chỉ có mặt hàng nấm rơm tăng cao lên 170.000-200.000 đồng/kg.



Hôm nay ngày rằm các sạp bán thịt heo, thịt bò chợ bà Hoa nghỉ bán.



Giá cả các loại rau củ ngày rằm tháng giêng ổn định

Bà Hiền, tiểu thương chợ Phạm Văn Hai cho biết, giá các loại rau củ không tăng. Riêng chỉ có mặt hàng nấm rơm đen loại ngon nhất 200.000 đồng/kg, tăng hơn ngày thường 70.000-80.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, mọi năm ngày rằm tháng giêng bán được 10 phần thì năm nay bán chưa tới năm phần. Chẳng hạn năm trước lấy khoảng 3kg nấm rơm về bán ngày chay nhưng năm nay lấy chỉ một kí.



Nấm rơm tăng cao, lên mức từ 170.000-200.000 đồng/kg

Một số tiệm bán đậu hũ chợ Phú Nhuận cho hay, riêng ngày rằm tháng giêng này tăng giá 500 đồng lên 2.500 đồng/miếng loại chưa chiên và chiên sẵn.



Trong khi đó, một số điểm bán tại chợ Hoàng Hoa Thám cho biết, do một số nguyên liệu đầu vào như đậu nành, dầu ăn tăng cao nên từ đầu tháng 1 đã thông báo đậu hũ chiên, chưa chiên tăng giá lên 3.000 đồng/miếng, đậu hũ bi lên 40.000 đồng/kg.

Ngoài ra, các mặt hàng phục vụ cho ngày cúng rằm như xôi chè, trầu cau...cũng được bày bán tại các chợ nhưng vắng khách mua.



Lác đác khách dừng mua xôi gấc 30.000 đồng/hộp, chè trôi nước 20.000 đồng/hộp hai viên tại chợ Phú Nhuận.

Các loại hoa cúng thời điểm này cũng hạ nhiệt, giảm 50% so với Thần tài. Như hoa đồng tiền chỉ còn 5.000 đồng/cành, hoa cát tường 30.000-35.000 đồng/bó, hoa cúc các loại 20.000-40.000 đồng/bó, hoa ly ly 120.000 đồng/bó...



Các loại hoa đồng tiền, hoa cát tường...giảm giá 50% so với ngày vía thần tài.

Theo đại diện chợ đầu mối Thủ Đức, hôm nay lượng hàng về chợ đạt 4.017 tấn, so với ngày hôm qua giảm 250 tấn nhưng so với ngày vía thần tài tăng khoảng 400 tấn. Giá các loại rau củ so với ngày mùng 10 không biến động.



Bông cải trắng Đà Lạt 25.000 đồng/kg, bông cải xanh 15.000-18.000 đồng/kg, cà chua Đà Lạt 7.000-8.000 đồng/kg, cà rốt Đà Lạt 20.000 đồng/kg. Đậu cô ve 20.000 đồng, xà lách búp 6.000-8.000 đồng/kg, dưa leo 6.000-9.000 đồng/kg.

Các loại trái cây như mãng cầu 50.000 đồng/kg, xoài cát 40.000 đồng/kg, hai mặt hàng đều giảm 10.000 đồng so với ngày mùng 10.