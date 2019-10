Giá thịt heo khiến lạm phát tăng

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng mạnh 0,59% so với tháng trước và tăng 2,24% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức cao nhất ghi nhận trong tháng 10 trong vòng 3 năm trở lại đây.



Tính đến cuối tháng 10, CPI đã tăng đã tăng 2,79% (so với cuối năm 2018; cùng kỳ tăng 3,6%) nhưng CPI bình quân 10 tháng năm 2019 duy trì ở mức 2,48%, mức thấp nhất trong 3 năm qua.

Chỉ số giá tiêu dùng tăng trong tháng 10 tăng do nhóm thực phẩm và hàng ăn tăng 1,04% so với tháng trước, đặc biệt do giá thịt heo bán lẻ tăng mạnh 7,85% đã đóng góp 0,33% vào CPI tổng. Nhóm giao thông vận tải cũng tăng 0,99% do giá xăng dầu trong nước tăng và nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,53% do giá gas tăng.

Theo đánh giá của Công ty chứng khoán Bản Việt, trong 2 tháng cuối năm 2019, áp lực lạm phát tăng sẽ duy trì. Lạm phát duy trì bởi giá thịt heo vẫn tăng và nhu cầu hàng tiêu dùng trong nước gia tăng trước các kỳ nghỉ lễ sắp đến.