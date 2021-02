Giá thịt heo tăng mạnh do nhiều người mua 'vét' ngày 30 tết

Thông tin từ chợ đầu mối Hóc Môn cho biết, từ 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng Chạp đến ngày mùng một tết chợ tạm ngưng kinh doanh. Đến khoảng 22 giờ ngày mùng một tết, một số sạp chợ rau củ quả về hàng và kinh doanh trở lại.

Ông Lê Văn Tiển, Phó giám đốc chợ đầu mối Hóc Môn cho biết, theo quy luật cao điểm tiêu thụ hàng rau củ quả rơi vào ngày 26 tết. Đối với mặt hàng thịt heo là ngày 29 tết.

Lượng heo về chợ trong cao điểm tết năm nay đạt 9.781,5 con, tăng hơn gấp đôi so với một ngày bình quân trong năm.

Do nhu cầu tăng cao nên giá cả cũng biến động. Heo mảnh loại một có giá 115.000 đồng/kg, tăng 15.000 đồng so với ngày 25 tết. Các loại thịt pha lóc như đùi rọ 115.000 đồng/kg, cốt lết 80.000 đồng/kg, sườn non 230.000 đồng/kg, nạc dăm 125.000 đồng/kg...



Ngày 29 tết sức mua tiêu thụ thịt heo tăng cao.

“Hôm nay ngày 30 tết nhu cầu tiêu dùng trở lại bình thường nên sản lượng heo về chợ giảm còn 5.39,8 con. Giá heo mảnh loại một vẫn ở mức 115.000 đồng/kg, loại hai giá 105.000 đồng /kg. Các loại heo pha lóc như sườn non 200.000 đồng/kg, cốt lết 75.000 đồng/kg, ba rọi 180.000 đồng/kg, nạc dăm 130.000 đồng/kg...” ông Tiển thông tin.

Trong khi đó, từ ngày 29 tết đến mồng 5 tết công ty Vissan giảm 10%-20% một số mặt hàng tươi sống. Cụ thể sườn ống heo 111.000 đồng giảm còn 88.800 đồng/kg, thịt đùi heo từ 169.000 đồng/kg còn 152.100 đồng/kg, ba rọi heo từ 208.000 đồng/kg còn 187.200 đồng/kg, sườn non từ 278.000 đồng/kg còn 250.200 đồng/kg…,

Ông Nguyễn Ngọc An, Tổng giám đốc công ty Vissan cho biết, theo thông lệ hằng năm công ty đều thực hiện khuyến mãi những ngày cận tết nhằm chia sẻ với người tiêu dùng. Do đó, riêng trong ngày 29 tết sức tiêu thụ thịt heo tại đơn vị tăng 2,5 lần so với ngày thường, ngày 30 tết lượng tiêu thụ thịt heo tương đương ngày thường.

Bà Nhi, tiểu thương chợ Gò Vấp kể, hôm qua 29 tết là cao điểm mua sắm tết nên bán được nhiều với tổng số lượng khoảng sáu bảy con. Nếu so với ngày thường lượng heo lấy về tăng gấp đôi.

"Hôm nay 30 tết là ngày người dân đi mua "vét" nên tôi lấy heo về chỉ khoảng hai con, đến buổi trưa đã bán hết mà khách cứ hỏi", bà Nhi