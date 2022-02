Phiên giao dịch sáng 17-2, giá vàng thế giới đã chạm mốc 1.872 USD/lượng, tương đương 51,8 triệu đồng. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 6 tháng qua.



Ông Edward Moya, chuyên gia phân tích Quỹ OANDA cho biết, vàng đang thu hút nhiều nhà đầu tư để tìm kiếm sự bảo vệ vì họ nhận ra rằng sẽ không có giải pháp nhanh chóng cho tình huống căng thẳng giữa Nga và Ukraine.



Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết, Nga vẫn đang chuyển các đơn vị chính yếu áp sát biên giới của Ukraine dù Moscow vẫn khẳng định đang rút lui.







Theo các chuyên gia, ngòi nổ Nga và Ukraine chưa tháo gỡ sẽ dẫn đến sức ép lạm phát cao hơn. Nếu các nước phương Tây cấm vận Nga thì nước này cũng trả đũa lại bằng cách ngưng xuất khẩu các loại hàng hóa quan trọng.



Nếu điều này diễn ra, giá khí đốt sẽ tăng đầu tiên vì EU phụ thuộc rất nhiều vào nhập khẩu năng lượng của Nga (bởi Nga cung cấp 40% sản phẩm dầu mỏ và than đá, và 1/5 lượng khí đốt tự nhiên).



Do không có nhà sản xuất thay thế nào có khả năng bù đắp hoàn toàn nguồn cung cấp giá khí đốt thấp như Nga nên giá khí đốt tự nhiên của châu Âu có thể quay trở lại mức đỉnh 180 Euro/MWh, và điều này sẽ thúc đẩy lạm phát của khu vực sử dụng đồng Euro thêm 1,5%.



Giá lương thực cũng có nguy cơ tăng đột biến do xung đột này. Theo Capital Economics, Nga và Ukraine xuất khẩu 1/4 lượng lúa mì của thế giới. Thêm vào đó, Ukraine là nước xuất khẩu ngô lớn, trong khi Nga là một trong những nước xuất khẩu phân bón lớn nhất.



“Căng thẳng địa chính trị gia tăng và kỳ vọng tăng lãi suất của Hoa Kỳ đã đè nặng lên tâm lý trên thị trường tài chính khiến các nhà đầu tư tìm kiếm những nơi trú ẩn an toàn như vàng. Vàng rõ ràng có một con đường tăng giá cao hơn”- ông Edward Moya lưu ý.



Hôm nay giá vàng trong nước duy trì mức 63,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Do đó, mức chênh lệch giữa vàng trong nước và thế giới là 11,3 triệu đồng/lượng.