Giá vàng lên đỉnh, đại gia vàng mất hàng trăm tỉ 

Trong phiên giao dịch ngày 24-7, thời điểm giá vàng vượt mốc 56 triệu đồng/lượng, thị trường chứng khoán đã phản ứng khá tiêu cực với cổ phiếu của Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) khi công ty này đã mất 3.000 đồng/cổ phiếu. Đồng nghĩa PNJ bốc hơi hơn 670 tỉ đồng giá trị vốn hoá.

Trong báo cáo tài chính nửa đầu năm 2020 mới phát hành, PNJ cũng nhìn thấy lợi nhuận suy giảm một cách nghiêm trọng. Theo đó, lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, lãi ròng của PNJ chỉ còn 31 tỉ, giảm 81% so với cùng kỳ là 169,1 tỉ đồng.

Ông Lê Trí Thông, Tổng giám đốc PNJ, cho biết việc lãi ròng giảm vì dịch bệnh COVID-19 khiến công ty phải đóng phần lớn cửa hàng trong nửa đầu tháng 4. Doanh số bán lẻ bị ảnh hưởng đáng kể, doanh số bán sỉ cũng giảm 24% so cùng kỳ. Ngoài ra, đóng góp vào việc suy giảm lãi còn do doanh số vàng 24K tăng 10% so với cùng kỳ.

Tại đại hội cổ đông, ông Thông cũng cho biết PNJ tồn kho (một yếu tố làm giảm lợi nhuận) bằng cách tối ưu nhiều tài sản trong đó có vàng miếng. Tuy nhiên, công ty không cố định tỉ trọng tồn kho vàng tùy vào từng thời điểm nhưng vàng là khoản dự trữ cho thanh khoản rất tốt.