Hôm nay (27-2), giá vàng thế giới đã giảm mạnh chỉ còn 1.884 USD/ounce, tương đương 52,3 triệu đồng/lượng.

Điều này trái ngược hoàn toàn với ngày 24-2, thời điểm Nga phát động cuộc tiến công vào Ukraine, giá vàng tăng dựng đứng lên 1.976 USD/ounce, tương đương 54,9 triệu đồng/lượng.



Như vậy, chỉ trong vòng ba ngày, giá vàng đã bốc hơi 2,6 triệu đồng/lượng.



Ông David Meger, Giám đốc kinh doanh vàng Quỹ High Ridge Futures (Mỹ), nhận định, sự phục hồi trên thị trường chứng khoán toàn cầu đã khiến vàng mất động lực tăng giá cho dù thị trường đang kỳ vọng vàng sẽ tăng do nhu cầu trú ẩn an toàn trước căng thẳng địa chính trị. Đà tăng của giá vàng còn bị hạn chế bởi việc Cục Dự trữ liên bang Hoa Kỳ (FED) có thể tăng lãi suất vào tháng 3 này.



Tuy nhiên, ông Daniel Briesemann, chuyên gia phân tích Ngân hàng Commerzbank (Đức) dự báo giá vàng giảm hiện nay chỉ là quá trình tạm thời. Nếu cuộc chiến tại Nga và Ukraine tiếp tục mở rộng và kéo dài thì vàng sẽ tăng giá mạnh.



Sáng nay, vàng trong nước duy trì mức giá là 65,75 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Giá vàng trong nước hiện đang đắt hơn so với giá vàng thế giới là 13,45 triệu đồng/lượng.