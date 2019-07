Giá vàng vẫn tiếp tục biến động

Vào cuối giờ chiều nay 24-7, giá vàng thế giới tăng thêm 5USD/ounce so với đầu giờ sáng, đẩy giá vàng lên mốc 1.425USD/ounce. Nhiều chuyên gia cho rằng giá vàng thế giới đang giằng co trước buổi họp chính sách của Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (Fed) diễn ra cuối tháng này.

Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới tương đương khoảng 40 triệu đồng/lượng. Cùng với đà tăng của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước cũng tăng lên.

Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 39,47 -39,72 triệu đồng/lượng, tăng 120.000 đồng/lượng so với chiều qua.



Ảnh minh họa

Mặc dù không thay đổi giá mua - bán so với chiều hôm trước song giá vàng miếng PNJ vẫn đang giao dịch ở mức cao, 39,3 -39,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua vào - bán ra của thương hiệu này lên tới 500.000 đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỉ giá trung tâm là 23.076 VND/USD, giảm 1 VND/USD so với cuối phiên gần nhất. Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỉ giá từ 23.155 -23.275 VND/USD, không thay đổi so với phiên trước. So với thời điểm tỉ giá bùng nổ trong quý II thì hiện giá đồng bạc xanh tại các ngân hàng đã giảm khoảng 115 VND mỗi USD.

Theo số liệu thống kê từ NHNN, tính đến cuối tháng 6-2019, dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã lập kỷ lục mới ở mức 68 tỉ USD, tương đương với 13,4 tuần nhập khẩu ước tính cho năm 2019.