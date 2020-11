Cụ thể, Tổng cục Thống kê vừa công bố số liệu cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 vừa qua giảm 0,01% so với tháng trước. Tuy nhiên, tính chung 11 tháng năm nay, CPI vẫn tăng 3,51% so với cùng kỳ năm trước.





Sức mua trên thị trường có xu hướng hồi phục khá nhanh trong thời gian gần đây nhờ các doanh nghiệp đẩy mạnh khuyến mãi, kích cầu. Ảnh: TU

Trong mức giảm của chỉ số giá tiêu dùng tháng 11, có 3/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ giảm. Trong đó, nhóm giao thông giảm nhiều nhất với 0,47% do giá xăng dầu giảm; giá ô tô giảm do các đại lý đưa ra nhiều gói ưu đãi để kích thích sức mua của người tiêu dùng.



Bên cạnh đó, nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,17% do giá điện thoại di động giảm; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,06% do các công ty du lịch đưa ra các chương trình kích cầu du lịch nội địa.



Đáng chú ý, giá thịt heo giảm 3,44% so với tháng trước. Hiện giá heo hơi dao động quanh mức 65.000-76.000 đồng/kg, giảm 2.000-7.000 đồng/kg so với tháng 10. Nguyên nhân giảm giá là do nguồn cung thịt heo trên cả nước tăng lên.

Tuy vậy, một số nhóm hàng hóa và dịch vụ tăng giá. Đơn cử các loại rau tươi như su hào, bắp cải, rau muống, các loại rau, củ, quả khác đều tăng trên 5%, có loại tăng trên 14%.

“Các yếu tố kiềm chế lạm phát trong 11 tháng năm nay do giá xăng dầu bình quân giảm 23,03%; giá gas giảm 1,34%; nhu cầu du lịch giảm, giá du lịch trọn gói giảm 2,6%; giá vé máy bay giảm 34,61%; giá vé tàu hỏa giảm 2,14%” - Tổng cục Thống kê nhận định.