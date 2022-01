Liên minh nông đặc sản Việt Nam (gồm Phiên chợ xanh tử tế và Trà Quế Studio cùng trang thương mại điện tử Foodmap.asia) mới đây đã ra mắt giỏ quà tết với nhiều đặc sản vùng miền. Những sản phẩm trong giỏ quà tết được lựa chọn từ hơn 200 nhà cung cấp khắp cả nước.

Quà tết giàu tính bản địa

Cụ thể, giỏ quà tết này gồm những đặc sản như món mật dừa nước của cộng đồng người giữ rừng ngập mặn Cần Giờ; đặc sản bánh phồng tôm, mứt gừng sấy dẻo Huế, bánh phục linh... Trong đó nổi bật là đặc sản nụ quế thông được sản xuất theo phương thức canh tác vườn rừng gắn với bảo tồn khu rừng quế ở huyện Tiên Phước, Quảng Nam. Đặc biệt, giỏ quà tết năm nay còn có khô heo mắc mật của nhóm Đoàn viên thanh niên người Tày ở Bắc Sơn, Lạng Sơn.

Bà Yến Nguyễn, nhà sáng lập Trà Quế Studio, cho biết những sản phẩm đặc sản làng nghề đang được nhiều doanh nghiệp kinh doanh giỏ quà chọn mua để bán trong dịp tết. Từ đó nhằm đáp ứng nhu cầu đã thay đổi của người tiêu dùng sau thời gian dài dịch bệnh.

Không chỉ vậy, các sản phẩm tốt cho sức khỏe cũng được các nhà kinh doanh chủ động đưa vào giỏ quà tết năm nay. Ông Phạm Đình Ngãi, người sáng lập và giám đốc điều hành Soka Farm, nhận định xu hướng mua hàng có lợi cho sức khỏe sẽ lên ngôi trong dịp tết Nguyên đán sắp tới. Vì vậy, đơn vị này tung ra thị trường nhiều mẫu giỏ quà tết với các sản phẩm như mật hoa dừa, đường hoa dừa, giấm mật hoa dừa, gạo hoa lúa đỏ… với giá dao động từ 399.000 đồng/giỏ quà.

Trong khi đó, là đơn vị nhắm vào phân khúc khách hàng cao cấp và cận cao cấp, ông Nguyễn Văn Trường, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại quốc tế Hải sản Hoàng Gia, cho rằng việc đưa hải sản vào giỏ quà dịp lễ, tết đang trở thành xu hướng mới bởi tính thực tế cũng như “câu chuyện” về mỗi loại hải sản. Chẳng hạn như màu đỏ của phần vỏ tôm hùm Úc tượng trưng cho sự may mắn, hoặc cái tên ấn tượng của king crab - cua hoàng đế được xem như một lời chúc phát triển vượt bậc trong năm mới.

“Dự báo cuối năm 2021, sức mua các loại hải sản nói chung và hải sản cao cấp nhập khẩu nói riêng sẽ tăng cao như tôm hùm, king crab, bào ngư...” - ông Trường nhận định.



Sản phẩm quà tết mang đậm chất vùng miền và tiện sử dụng được dự đoán sẽ lên ngôi trong dịp tết 2022. Ảnh: THU HÀ

Đáng đồng tiền bát gạo Bà Vũ Kim Anh, Chủ nhiệm chương trình Phiên chợ xanh tử tế, nhận định năm nay người tiêu dùng có xu hướng chọn giỏ quà tết có tính sử dụng cao. Yêu cầu của thị trường năm nay có phần khắt khe hơn vì người tiêu dùng chọn tập trung vào giá trị sử dụng thực của sản phẩm. “Nghĩa là sản phẩm phải thực sự đáng đồng tiền bát gạo chứ không hào nhoáng hay xa xỉ” - bà Anh nói.

Xu hướng tặng quà tết thay đổi

Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19 tác động lên thói quen mua sắm và ăn uống của người dùng, bà Yến Nguyễn cho rằng xu hướng chọn giỏ quà tết năm nay sẽ có thay đổi. “Tôi nhận ra sự thay đổi tích cực theo từng năm qua về sự lên ngôi của những sản phẩm nông đặc sản làng nghề trong hành vi tặng quà tết. Rượu ngoại, bánh ngoại là những thứ được ưa chuộng trước đây nhưng hiện giờ người tặng quà đã chọn những sản phẩm Việt có chiều sâu văn hóa, gắn với câu chuyện dân gian” - bà Yến Nguyễn nói.

Cũng theo bà Yến Nguyễn, xu hướng thứ hai liên quan đến quà tết năm nay là việc trao và tặng… không tiếp xúc. Các năm trước mọi người đều mua quà và mang tặng tận tay khách quý thì năm nay dịch COVID-19 đã làm thay đổi thói quen này. “Chính vì không trao tận tay được nên một món quà kèm theo tấm thiệp với lời đề tặng trân trọng viết tay là điều mà hầu hết khách mua hàng đều quan tâm”.

Điều này cũng được ông Tùng Phạm, nhà sáng lập Foodmap.asia, đồng tình. Ông nhìn nhận nhu cầu tặng quà online sẽ tăng cao nên khách cũng đòi hỏi tặng quà online cần được thực hiện một cách chuyên nghiệp, bài bản hơn.



“Chính vì nhu cầu này, chúng tôi đã đưa vào sử dụng hệ thống Dtrack để truy xuất nguồn gốc của từng món hàng trong bộ sản phẩm quà. Qua đó để khách hàng yên tâm về “lai lịch”, hành trình của mỗi món hàng khi đến tay người được nhận quà, đảm bảo một sự may mắn và an lành trong năm mới” - ông Tùng Phạm nói.

Ông Tùng cũng nhận định dù sức mua giỏ quà tết được dự báo giảm so với cùng kỳ năm ngoái, song thị trường vẫn có nhiều kỳ vọng. “Việc tổ chức họp mặt cuối năm hay tất niên của các cơ quan, đơn vị kinh doanh sẽ không sôi động do còn e ngại dịch, vì vậy toàn bộ ngân sách có thể sẽ được dồn cho việc tặng quà tết. Do đó, thị trường sẽ có nhiều bất ngờ vì yếu tố này” - vị này nói và cho biết thêm năm nay đơn vị sẽ tổ chức chiến dịch tìm kiếm các sản vật đã mai một dần và khôi phục lại được công thức làm bánh phục linh truyền thống của Huế xưa.

Lo thị trường kém sôi động Mặc dù giỏ quà tết độc lạ, mang tính vùng miền vẫn được săn đón song các doanh nghiệp vẫn e ngại trước nhu cầu của người tiêu dùng hiện nay. Đại diện hệ thống cửa hàng Organic Food dự đoán khách mua lẻ giỏ quà tặng có thể giảm mạnh, trong khi đó khối doanh nghiệp sẽ gia tăng nhu cầu để tặng đối tác, nhân viên. “Do đó, chúng tôi chỉ đặt sản xuất theo các đơn hàng đặt trước chứ không đặt dư ra để bán lẻ như các năm trước đó, kể cả các loại thực phẩm đặc trưng ngày tết bán cho các hộ gia đình như bánh chưng” - đại diện Organic Food bày tỏ. Đại diện một số hệ thống siêu thị cũng dự đoán sức mua của người dân sẽ giảm do những ảnh hưởng từ dịch COVID-19. Do vậy, người tiêu dùng có xu hướng chỉ tập trung chủ yếu vào các mặt hàng cơ bản như hàng tươi sống, thực phẩm thiết yếu và một số mặt hàng có tính thời vụ như bánh kẹo, bia, nước giải khát, rượu… phục vụ cho việc đón tết.