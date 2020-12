Hải quan TP.HCM đạt thu ngân sách hơn 106.000 tỉ đồng

Theo báo cáo của Cục Hải quan TP.HCM tại hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 tổ chức chiều 29-12, kết quả thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 20-12-2020 đạt hơn 102.300 tỉ đồng, đạt 89% dự toán pháp lệnh 115.000 tỉ đồng. Dự tính đến ngày 31-12-2020, Cục Hải quan TP.HCM thu ngân sách nhà nước đạt 106.200 tỉ đồng, đạt trên 92% dự toán Pháp lệnh, giảm 10,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Cục Hải quan TP.HCM cho biết nguyên nhân giảm nguồn thu NSNN trong năm 2020 là do từ việc cắt giảm thuế quan theo lộ trình của các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên ước khoảng 3.000 tỉ đồng/năm. Ngoài ra, nguồn thu giảm từ kim ngạch nhập khẩu những mặt hàng có thuế cao và phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế phòng vệ thương mại … do dịch bệnh nên kim ngạch nhập khẩu đã giảm sâu so với năm 2019.

Cụ thể, so với cùng kỳ 2019, thuế nhập khẩu năm nay giảm 7.700 tỉ đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt giảm 8.000 tỉ đồng, thuế giá trị gia tăng giảm 1.000 tỉ đồng. Với sự phát triển mạnh mẽ của các địa phương lân cận đã chia sẽ bớt nguồn hàng và nguồn thu khiến số thu ngân sách của hải quan TP.HCM bị ảnh hưởng.



Để tiếp tục đảm bảo nguồn thu NSNN, ông Đinh Ngọc Thắng, Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM cho biết trong năm qua Cục đã tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tăng cường xuất khẩu, nhập khẩu theo lộ trình các giải pháp, kế hoạch đã đề ra trong kỳ.

Đồng thời Cục tập trung xây dựng triển khai các giải pháp tổng hợp thu và chống thất thu ngân sách như tạo thuận lợi thương mại cho cộng đồng doanh nghiệp, rút ngắn thời gian thông quan, giải phóng hàng. Như Đề án tạo thuận lợi thương mại Thủ tục hải quan trong hoạt động logistics và chống ùn tắc tại cảng Cát Lái triển khai thực hiện đã giúp giảm thời gian thông quan tổng cộng 1.069 giờ 07 phút đối với 35.460 tờ khai.



Theo ông Thắng, các đơn vị hải quan tổ chức thu đúng, thu đủ, thu kịp thời và nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách để kinh tế phát triển bền vững. Đồng thời, kiểm soát và thu hồi, xử lý nợ thuế quá hạn, nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ giá tính thuế, nâng cao hiệu quả công tác phân loại hàng hoá. Cục cũng thực hiện quyết liệt các kế hoạch và giải pháp về chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển tải bất hợp pháp…