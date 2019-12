Hết heo, Trung Quốc tung thịt cừu đông lạnh ra bán

Thiếu hụt nguồn cung heo nghiêm trọng, Trung Quốc đang hối hả tăng nhập khẩu thịt heo và giải phóng thịt heo đông lạnh để đáp ứng nhu cầu cho người dân trước khi bước sang năm mới 2020 và Tết Nguyên đán sắp đến.

Trả lời hãng tin CCTV, ông Wang Bin, Phó giám đốc Cục quản lý thị trường thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc, cho biết nước này đang gia tăng nhập thịt heo và các loại thịt khác để đáp ứng nhu cầu đạm của người dân.



Vào giữa tháng 12, Bắc Kinh đã đưa ra thị trường hơn 100 ngàn tấn thịt heo đông lạnh từ kho dự trữ nhà nước, nhưng giờ đây phải tung ra khối lượng lớn thịt bò và cừu đông lạnh.



Các nhà phân tích cho rằng, nhu cầu thịt heo tiếp tục tăng cao và đạt đỉnh điểm vào ngày 25-1-2020, thời điểm Trung Quốc bước vào dịp Tết Nguyên đán. Và dù Trung Quốc có gia tăng nhập khẩu thịt bao nhiêu cũng không đủ lấp đầy khoảng trống với nguồn cung heo đang thiếu nghiêm trọng.

Vì Trung Quốc tiêu thụ hơn một nửa nhu cầu thịt heo của thế giới, trong khi toàn bộ khối lượng thịt heo toàn cầu chỉ đủ khả năng đáp ứng 20% nhu cầu của nước này.



Số liệu từ đầu năm cho đến tháng 11-2019 cho thấy, sản lượng nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc là 1,7 triệu tấn, tăng 57,9% so với cùng kỳ.



Trả lời Forbes, ông He Weiwen, nghiên cứu viên cao cấp của Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc và toàn cầu, một dạng think tank của Bắc Kinh, cho biết vào năm 2020, ngay cả khi Trung Quốc nhập khẩu gấp 3 lần so với năm 2018 chỉ có thể đáp ứng 5-6% nhu cầu nội địa.

Ngành công nghiệp thịt heo của Trung Quốc cần đến 5 năm để phục hồi lại như trước. Đây là dựa trên kinh nghiệm của những nước đã từng bị dịch tả heo châu Phi hoành hành. Do đó, nguồn cung thịt heo Trung Quốc chưa thể phục hồi vào năm sau và giá cả tiếp tục leo thang.