Nên giao tiền cho doanh nghiệp hỗ trợ nhanh người lao động Hiệp hội DN TP.HCM kiến nghị Bộ LĐ-TB&XH ban hành bổ sung nghị quyết trên cơ sở xem xét nâng mức hỗ trợ và kéo dài thời gian hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết 68 của Chính phủ đến hết năm 2022. Cụ thể, nâng mức hỗ trợ và kéo dài thời gian hỗ trợ cho đối tượng nhận chính sách hỗ trợ NLĐ tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; NLĐ ngừng việc; NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động; chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em; chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh. Đối với đối tượng NLĐ, Bộ LĐ-TB&XH nên cấp tiền cho DN theo danh sách do DN lập và chịu trách nhiệm thực hiện quyết toán, hậu kiểm. Như vậy, việc chi trợ cấp cho NLĐ được nhanh nhất, hiệu quả nhất. Trong trường hợp NLĐ đã nghỉ thì DN vẫn có thể giải quyết qua chuyển khoản cho NLĐ mà không cần ký. Ngoài ra, HUBA kiến nghị cơ quan chức năng giải quyết thanh toán tiền khám chữa bệnh cho NLĐ đóng BHXH, bảo hiểm y tế đầy đủ nhưng nay do phải ngừng, nghỉ việc nên không tiếp tục đóng. Qua đó để bớt khó khăn cho NLĐ đang bị thất nghiệp. Tiếp tục giảm lãi suất cho vay, khoanh nợ

“Ngân hàng Nhà nước xem xét điều chỉnh Thông tư 03/2021 theo hướng tiếp tục giảm lãi suất cho vay, khoanh nợ đến hạn ít nhất đến hết quý I-2022 để giảm áp lực trả nợ cho DN. Ngoài ra cho phép thời gian cơ cấu nợ kéo dài đến 24 tháng, do ngân hàng nơi cho vay xem xét và quyết định” - Hiệp hội DN TP.HCM đề xuất. Đồng thời cho phép cơ cấu nợ cho các khoản vay (dư nợ) phát sinh sau ngày 10-6-2020, vì hiện theo Thông tư 03 quy định thì chỉ cơ cấu cho các khoản vay, dư nợ phát sinh trước ngày 10-6-2020. Mặt khác, cơ cấu nợ cho các nghĩa vụ trả nợ đến hạn sau ngày 31-12-2021 với những khoản nợ đến kỳ hạn thanh toán vì Thông tư 03 chưa quy định.