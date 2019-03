Hoa hồng Đà Lạt 'cháy hàng', sốt giá trước này 8-3

Mặc dù chưa tới ngày 8-3 nhưng giá hoa hồng Đà Lạt tại các nhà vườn đã đạt mức cao nhất từ trước tới nay. Chia sẻ với PLO.VN, chị Quỳnh Trang (Lâm Đồng), chủ vựa thu mua hoa hồng Đà Lạt cho biết: "Năm nay giá hoa hồng rất cao. Nếu năm ngoái vào dịp mùng 8-3 giá chỉ từ 3.000- 5.000 đồng/cành thì bây giờ tôi đang lấy tại nhà vườn đã ở mức 5.000- 7.000 đồng/cành tùy màu sắc hoa. Khi bỏ cho các chủ tiệm hoa hoặc nhà buôn giá còn lên nữa".



Hoa hồng Đà Lạt đang có mức giá cao nhất từ trước tới nay. Ảnh: TH

Cũng theo chị Trang, lượng hoa Đà Lạt vào thời điểm này để phục vụ cho dịp 8-3 không còn nhiều nên rất có thể khi cầu lớn hơn cung giá sẽ tăng cao.

Lý giải về việc hoa hồng tăng giá, chị Trang cho hay: "Thông thường hoa hồng trồng từ 1 tháng rưỡi đến hai tháng sẽ nở rộ và được thu hoạch. Tuy nhiên, giai đoạn này lứa hoa hồng đủ tuổi thu hoạch không còn nhiều, kéo theo tình trạng sốt giá, khan hoa".



Thời tiết ảnh hưởng tới sản lượng và giá cả của hoa.

Ngoài ra, theo lý giải của các nhà vườn khác, nguyên nhân giá hoa hồng tăng đột biến là do thời tiết Đà Lạt từ Tết tới nay thay đổi nhiều so với những năm trước. Nhiệt độ ban đêm luôn xuống thấp 11-13 độ C còn ban ngày lại tăng rất cao ở mức 25-27 độ.

Phần lớn hoa hồng lại được canh tác trong nhà kính nên nhiệt độ tại vườn sẽ cao thêm 2-3 độ. Điều này cũng ảnh hưởng tới sản lượng và tiến độ thu hoạch hoa.