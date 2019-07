Ngày 25-7, tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138/CP) và Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 quốc gia), Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Cục trưởng Cảnh sát kinh tế (C03 – Bộ Công an) đã thông tin về một số đường dây của nhóm tội phạm buôn lậu nổi cộm thời gian qua.



Đáng chú ý, đường dây buôn lậu điện thoại theo hàng không hoặc thành lập các công ty hoạt động buôn lậu như Nhật Cường ở Hà Nội, C03 đã chỉ đạo các địa phương cùng tham gia điều tra, xử lý.

Ngoài ra, Công an Đắk Nông phối hợp với Bộ Công an phá đường dây sản xuất xăng giả của Trịnh Sướng ở Sóc Trăng. C03 cũng phối hợp cùng các lực lượng địa phương triệt phá đường dây buôn lậu đường ở An Giang...

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc đánh giá, trong 6 tháng đầu năm, vụ việc kinh tế khởi tố về buôn lậu, hàng giả đều tăng, lực lượng chức năng đã khởi tố bị can tăng đến 80%.

Ông Ngọc cũng nêu lên một số tồn tại như có dấu hiệu bảo kê, tiêu cực của lực lượng chức năng. "Chúng tôi thống kê 25 địa phương có biên giới vùng biên trong 6 tháng đầu năm, chỉ có 6 địa phương khởi tố án buôn lậu", ông Ngọc nói.

Báo cáo của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia cho thấy thời gian qua, Trưởng ban chỉ đạo đã trực tiếp ban hành các văn bản chỉ đạo những vụ việc nổi cộm. Trong đó có việc xem xét làm rõ trách nhiệm của các lực lượng chức năng để xảy ra các vi phạm kéo dài như vụ việc công ty TNHH điện thoại Nhật Cường tại Hà Nội; vụ xăng giả Trịnh Sướng ở Sóc Trăng.

Cũng tại hội nghị, Đại tá Trần Văn Nam (Phó tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) cho hay trong 6 tháng đầu năm 2019, cơ quan này đã bắt giữ và xử lý 21 tàu, thu giữ 1,7 triệu lít dầu DO và lượng lớn xăng A95 buôn lậu.

Lực lượng cảnh sát biển vừa thu giữ được cả súng máy đầy áp băng đạn để trên các tàu buôn lậu xăng dầu tại vùng biển biên giới Tây Nam. Ngoài ra còn có các thiết bị quan sát, thiết bị vệ tinh để tránh cơ quan chức năng từ xa. Đáng chú ý, hầu hết các vụ phát hiện bắt giữ này là vùng biển xa, có vụ trên 100 hải lý với các tàu nhiều quốc tịch.

“Các đối tượng buôn lậu xăng dầu trên biển trang bị cả súng trung liên với băng đạn đầy ắp, để ngay trên giường ngủ ở trên các tàu và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị kiểm tra, phát hiện”- ông nói và cho biết nếu không có kế hoạch đối phó, chủ động trấn áp sẽ thương vong trong đấu tranh chống buôn lậu.

Theo Phó tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, tình hình buôn lậu xăng dầu diễn ra mạnh nhất khu vực giáp ranh các nước và vùng biển Tây Nam Việt Nam. Không những tàu chở hàng mà nhiều tàu cá cải hoán cũng tham gia buôn lậu xăng dầu.

Với giá xăng dầu lậu giao dịch trên biển chỉ bằng 2/3 giá bán lẻ trong bờ, trong khi nhu cầu của tàu đánh bắt tăng, các đối tượng buôn lậu xăng dầu lợi dụng để bán trực tiếp cho ngư dân với số lượng lớn.

Phó tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cũng nêu vướng mắc về pháp luật, cụ thể, tội buôn lậu theo Bộ luật Hình sự phải có yếu tố vận chuyển qua biên giới. Vì vậy, vụ việc xảy ra trong vùng biển đặc quyền 200 hải lý của Việt Nam, nếu bắt được quả tang cũng chỉ xử lý hành chính…