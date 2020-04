Không bán xăng cho người có dấu hiệu tích trữ

Sở Công Thương TP.HCM đã có văn bản đề nghị tổng đại lý, doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu đảm bảo đầy đủ nguồn hàng nhằm đáp ứng nhu cầu về xăng dầu cho người dân trên địa bàn thành phố.

Các doanh nghiệp chỉ đạo cán bộ, nhân viên, người lao động trực tiếp quản lý tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống của mình kiên quyết không bán xăng dầu cho các đối tượng dùng can, chai, lọ... mua xăng dầu có dấu hiệu tích trữ. Đồng thời tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường tại đơn vị.

Ngày 4-4, ghi nhận một số hệ thống cây xăng đã treo băng rôn thông báo: Cửa hàng xăng dầu ưu tiên phục vụ các phương tiện vận chuyển hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu; các phương tiện giao thông khác. Không bán xăng dầu dưới mọi hình thức chứa đựng trong chai, can, phuy, lọ... Có vài cửa hàng xăng cũng dán thông báo với nội dung tương tự in trên giấy dán trên các trụ bơm.

Một số cửa hàng xăng cho biết tại TP.HCM, người dân chủ yếu đổ xăng cho phương tiện xe. Bên cạnh đó, từ khi dịch COVID-19 xảy ra, người dân cũng hạn chế ra đường. Do đó, giá xăng dù đang giảm mạnh nên lượng người đổ xăng cũng không nhiều.



Cửa hàng xăng trên đường Lý Thường Kiệt (quận Tân Bình) treo thông báo cùng dán giấy ngay trong khu vực người mua dễ nhận thấy.



Cây xăng Comeco trên đường Trường Chinh (quận Tân Bình) ngoài treo băng rôn tại trụ bơm còn dán thêm thông báo.



Cửa hàng nhượng quyền thương mại của Petrolimex Sài Gòn trên đường Trường Chinh, quận Tân Bình treo thông báo.



Cửa hàng xăng Petrolimex quận 11 dán giấy thông báo vẫn bán bình thường, không bán xăng dầu chứa vào can, phuy, chai, lọ...



Cửa hàng xăng công ty cổ phần nhiên liệu Sài Gòn trên đường Lạc Long Quân, quận 11.



Trạm xăng Kim Quy đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5 trên trụ xăng cũng dán thông báo tương tự nhưng để ý kỹ mới đọc được.



Cửa hàng xăng trên đường Kinh Dương Vương, quận 6 treo băng rôn to để người dân biết.



Một cửa hàng xăng dầu Comeco trên đường Lý Thường Kiệt, quận 11 thực hiện treo băng rôn và dán thông báo trên trụ bơm không bán xăng dầu dưới mọi hình thức chứa trong can, phuy, chai, lọ.