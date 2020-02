'Không có chuyện siêu thị khan hiếm hàng, sốt giá'

Hôm nay, 5-2, đoàn công tác của Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã đến kiểm tra nguồn hàng thực phẩm thiết yếu tại một số hệ thống siêu thị lớn như Big C, Saigon Co.op, VinMart, Lotte Mart...



Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp cho biết dự báo được nhu cầu của người dân đối với hàng hóa sẽ tăng trong giai đoạn dịch bệnh nên đã có kế hoạch chuẩn bị nguồn cung.



Các siêu thị tăng 30%-50% lượng thực phẩm thiết yếu để đáp ứng nhu cầu của người dân trong giai đoạn dịch bệnh. Ảnh: VK

Cụ thể, hệ thống siêu thị Big C đã tăng gấp 3 lượng hàng dự trữ tại các kho để cung ứng cho thị trường; hệ thống siêu thị Saigon Co.op tăng 50% lượng hàng cung ứng cho hệ thống; hệ thống siêu thị VinMart cũng tăng 30%-50% lượng hàng cung ứng cho thị trường.



Hiện nguồn cung các mặt hàng rau củ quả, gạo, mì, thịt, gia vị… đang được cung cấp, bày bán trong hệ thống các siêu thị với số lượng khá nhiều, giá được niêm yết rõ ràng, đầy đủ và ổn định so với trước tết, không có hiện tượng thiếu hàng sốt giá.



Lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước kiểm tra hệ thống siêu thị ngày 5-2. Ảnh: BCT

Đáng chú ý, để hỗ trợ tiêu thụ các mặt hàng nông sản xuất khẩu đang bị ùn ứ do việc tạm đóng các cửa khẩu phụ, đường mòn lối mở, hiện các siêu thị này cũng đang làm việc với các nhà cung cấp để tăng lượng bán và mở các đợt bán hàng cao điểm cho các mặt hàng như thanh long, dưa hấu trong hệ thống của mình.

Ví dụ như siêu thị Big C dự kiến sẽ mở chiến dịch tiêu thụ 1.200 tấn thanh long, 2.000-3.000 tấn dưa hấu trên toàn hệ thống.



Bên cạnh việc cung ứng các mặt hàng thực phẩm thiết yếu phục vụ đời sống của người dân, các siêu thị cũng đã và đang làm việc với các nhà cung cấp khẩu trang (cả khẩu trang y tế và khẩu trang vải), nước sát khuẩn để tăng mạnh lượng cung cho thị trường.



Để bảo đảm cân đối cung-cầu hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (dịch nCoV) đang diễn biến phức tạp, Bộ Công Thương đề nghị các doanh nghiệp có kế hoạch bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu trong hệ thống phân phối của mình phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong mọi tình huống, báo cáo phương án cung ứng hàng hóa về Bộ Công Thương trước ngày 8-2-2020.



Đẩy mạnh việc đàm phán với các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng các mặt hàng phục vụ phòng, chống dịch bệnh lây lan (như khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn…) để đáp ứng nhu cầu của người dân với giá hợp lý.



Kết nối hỗ trợ tiêu thụ qua hệ thống phân phối của mình đối với các mặt hàng nông sản đang gặp khó khăn trong tiêu thụ, do việc hạn chế xuất khẩu sang các nước lân cận trong điều kiện dịch nCoV đang có nguy cơ lây lan rộng.