Phải xem xét thấu đáo nợ xấu Thông tin về vấn đề nợ xấu, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết đây là một trong những thách thức đối với hệ thống trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Tính đến thời điểm hiện tại, tỉ lệ nợ xấu (gồm nợ bán cho VAMC) đã tăng lên 3,79%. Nếu xét đến các tác động của dịch, các khoản nợ được cơ cấu lại, giãn hoãn nợ… thì tỉ lệ nợ xấu dự báo lên tới 8,2%, trong khi cuối năm 2020 là 5,08%. “Con số nợ xấu này không ai mong muốn nhưng do dịch bệnh, chúng ta cần nhìn nhận khách quan để cùng xử lý nợ xấu này. Thậm chí, tỉ lệ nợ xấu này còn có thể cao hơn dịch tiếp tục gây khó khăn cho DN, nền kinh tế trong thời gian tới. Người ta không muốn chứ không phải do sai phạm cố tình hay làm ăn thua lỗ” - Phó Thống đốc nói. Theo báo cáo của NHNN, đến ngày 20-12, các tổ chức tín dụng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ với giá trị nợ lũy kế từ khi có dịch khoảng 607.000 tỉ đồng. Hiện có khoảng 775.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch được cơ cấu lại nợ, với dư nợ trên 296.000 tỉ đồng. “Giãn, hoãn là cần thiết nhưng chỉ là giải pháp tình thế nhằm giải quyết khó khăn cho DN. Nhưng để bảo đảm dài hạn, an toàn cho các tổ chức tín dụng lẫn sức khỏe nền kinh tế thì phải xem xét thấu đáo” - ông Tú nói.