Chăn nuôi gia cầm tăng trưởng âm Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn cho biết, hiện nay ngành gia cầm đang phải vật lộn với hai khủng hoảng lớn về thị trường và dịch bệnh. Với những khó khăn trên, 6 tháng đầu năm 2021, ngành gia cầm có tăng trưởng âm. So sánh bình quân các mặt hàng năm 2021 so với năm 2020, nhiều mặt hàng giảm đến 30%, như giá giống giảm 32%, giá gà thịt và vịt thịt giảm trên dưới 30%. "Cuối tháng 6 vừa rồi giá có nhích lên đúng theo dự báo do khủng hoảng thiếu nguồn cung trong ngắn hạn, vì khi bắt đầu bùng phát dịch COVID-19 giá thức ăn chăn nuôi tăng vọt lên, hầu hết doanh nghiệp trong hiệp hội đã giảm quy mô sản xuất, nhiều trang trại, hộ nông dân không tái đàn. Thế nhưng, dù giá có tăng thì lợi nhuận vẫn không tăng vì giá thức ăn vẫn cao" - ông Sơn nói.