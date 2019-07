Lạ: Nửa đầu năm TP.HCM không nhập giọt xăng nào

Theo Cục Hải quan TP.HCM, ngoài mặt hàng xăng máy bay, trong hơn 6 tháng đầu năm 2019, tại các cửa khẩu TP.HCM không có lô xăng nào nhập khẩu. Trong khi đó, cùng kỳ năm 2018 kim ngạch mặt hàng này nhập khẩu đạt gần 11 triệu USD.

Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm mặt hàng xăng thường không làm thủ tục nhập khẩu tại TP.HCM. Lý do mức thuế hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa ASEAN cao hơn mức thuế FTA Hàn Quốc và do quãng đường vận chuyển về TP.HCM xa hơn so với các địa điểm khác, do đó doanh nghiệp không làm thủ tục nhập khẩu qua các cửa khẩu do Cục Hải quan TP.HCM quản lý.

Ngoài mặt hàng xăng, mặt hàng diesel nhập khẩu kim ngạch cũng giảm mạnh. Trong 6 tháng đầu năm 2019, kim ngạch chỉ đạt 0,6 tỉ USD, giảm 32% so với cùng kỳ năm 2018.