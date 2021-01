Lương của người lao động TKV gần 13 triệu đồng/tháng

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa cho biết, năm 2020 mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng doanh thu vẫn đạt hơn 123.000 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 19.500 tỷ đồng và lợi nhuận đạt trên 2.600 tỷ đồng.

Cùng với duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, TKV cũng đảm bảo việc làm, thu nhập cho hơn 96 nghìn người lao động với mức tiền lương bình quân chung là 12,8 triệu đồng/người/tháng. Tiền lương của lao động sản xuất chính các lĩnh vực than, khoáng sản, điện lực, cơ khí... vẫn có tăng trưởng.

"Một số ít đơn vị khó khăn về sản xuất đều được Tập đoàn trích quỹ phúc lợi hỗ trợ tiền lương cho người lao động để không ai bị bỏ lại phía sau" - TKV cho biết.



Năm 2020, Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam đạt doanh thu hơn 123.000 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 2.600 tỷ đồng. Ảnh minh họa.

Theo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, để đạt được kết quả tích cực như trên là nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có công tác phòng chống tốt dịch COVID-19.

Đơn cử như ngay khi dịch COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam, TKV lập tức kích hoạt, triển khai mạnh mẽ các biện pháp phòng chống dịch như thành lập Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch, yêu cầu mọi cán bộ, nhân viên, người lao động và gia đình nâng cao ý thức, tự dự phòng là chính...



Nhờ vậy, dù lực lượng lao động của Tập đoàn rất lớn nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có ai bị mắc bệnh dịch COVID-19, sản xuất kinh doanh vì vậy không bị gián đoạn.

Cũng theo thông tin từ TKV, năm 2020, Tập đoàn này đã chi 52 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, ủng hộ các địa phương triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19, ủng hộ các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả của mưa lũ lịch sử…