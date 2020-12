Lý do giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng chỉ trong một đêm

Phiên giao dịch sáng nay (2-12), giá vàng thế giới đã tăng một mạch từ mức 1.778 USD/ounce lên 1.816 USD/ounce. Có nghĩa rằng chỉ trong một đêm giá vàng đã tăng 38 USD, tương đương 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng bắt đầu tăng trở lại từ nhận định của Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ (Fed) Jerome Powell cho rằng triển vọng kinh tế toàn cầu vẫn hết sức ảm đạm do số ca nhiễm COVID-19 đang bùng phát.

Theo Market Watch, ám chỉ này có nghĩa là nhà đầu tư tiếp tục lạc quan đạt được nhiều lợi nhuận hơn nữa từ vàng vào năm 2021. Lý do là các chính phủ trên toàn cầu sẽ tiếp tục in tiền để tài trợ cho nền kinh tế bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Quỹ đầu tư ANG Traders cho biết, đồng USD yếu đang hỗ trợ giá vàng lấy lại mốc 1.800 USD. Đồng USD sẽ tiếp tục là cái neo quan trọng để giá vàng biến động tăng giảm.

Trong 6 tháng tới, giá vàng có khả năng không tăng mạnh nhưng sau đó sẽ bước vào thời kỳ tăng giá dài hạn.