Lý do lần đầu Việt Nam mua gạo Ấn Độ

Xuất khẩu gạo mang về trên 3 tỉ USD

Theo Hiệp hội Lương thực VN (VFA), năm 2020 vừa qua, bất chấp những khó khăn do đại dịch COVID-19, xuất khẩu gạo của VN vẫn đạt kim ngạch trên 3 tỉ USD. Con số này tăng hơn 10% so với năm 2019 dù sản lượng chỉ đạt gần 6,2 triệu tấn, giảm khoảng 2% so với cùng kỳ. Với kết quả này, năm 2021 ngành lúa gạo được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng trưởng. Lý do là có nhiều tín hiệu tích cực từ thị trường cùng hiệu ứng từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đi vào thực thi.