Mỹ và EU dần mở cửa, hàng Việt sẽ khởi sắc hơn

Theo con số công bố mới nhất của Tổng cục Hải quan, trong tháng 7, Việt Nam xuất siêu gần 2,8 tỉ USD, cao hơn nhiều so với mức ước tính của Tổng Cục Thống kê công bố trước đó là 1 tỉ USD.

Sự chênh lệch này là do kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chính cao hơn ước tính. Trong đó điện thoại di động và linh kiện là 26,2 tỉ USD so với ước tính 25,6 tỉ USD; máy tính và điện tử là 23,5 tỉ USD so với ước tính 23,1 tỉ USD; máy móc và thiết bị là 12,7 tỉ USD so với ước tính 12,4 tỉ USD.



Với kết quả mới này, thặng dư thương mại của 7 tháng đầu năm tăng mạnh lên 8,4 tỉ USD.



Công ty chứng khoán Bảo Việt đánh giá, trong bối cảnh dịch bệnh ảnh hưởng nhiều đến tình hình giao thương của các quốc gia, nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á như Singapore, Thái Lan, Malaysia đều có xuất khẩu suy giảm từ 20-40% thì việc xuất khẩu tăng trưởng 1,5% trong 7 tháng đầu năm là diễn biến rất đáng khích lệ đối với Việt Nam.



Với việc các thị trường xuất khẩu chính như Mỹ và EU đã và đang dần mở cửa lại nền kinh tế, kỳ vọng xuất khẩu của Việt Nam sẽ tích cực hơn trong hai quý cuối năm.

Bảo Việt dự báo tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam cho cả năm 2020 sẽ ở mức 3-5%.