Bà BÙI KIM THÙY, Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN: Cần trao quyền cho doanh nghiệp Chúng tôi nghĩ rằng đã đến lúc tinh thần tin tưởng và trao quyền chủ động phòng chống dịch cho DN như thể hiện tại Nghị quyết 105/2021 mới đây của Chính phủ phải được triển khai rộng rãi, được chính quyền địa phương tôn trọng. Chỉ khi đó thì DN mới có thể chung tay cùng chính quyền chống dịch hiệu quả như kỳ vọng, mong muốn. Chính phủ cứ mạnh dạn trao quyền chủ động cho DN trong phòng chống dịch đi kèm với các quy định và chế tài phù hợp. Vì sẽ chỉ có thuận lợi nếu Chính phủ, chính quyền địa phương đặt niềm tin vào DN, trao cho họ quyền chủ động và hỗ trợ trong việc cấp vốn, tái cơ cấu nợ, đảm bảo sự thông suốt của chuỗi cung ứng. Một khi đã trao thì phải tin. Chúng tôi cũng mong Chính phủ và các bộ, ngành sớm ban hành các tiêu chí và hướng dẫn cụ thể về “di chuyển an toàn” để nền kinh tế sớm mở cửa trở lại.

Nhân viên tại một siêu thị của nhà đầu tư nước ngoài đang chuẩn bị hàng cung ứng cho người dân. Ảnh: TU Thứ trưởng Bộ KH&ĐT NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC:

Khẩn trương xây dựng kế hoạch phục hồi Các hoạt động tìm hiểu cơ hội đầu tư của các nhà đầu tư trong và ngoài nước tại Việt Nam tiếp tục bị trì hoãn. Điều này ảnh hưởng đến cơ hội thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao… Bên cạnh đó, các DN, kể cả các DN FDI bị ảnh hưởng tiêu cực do chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn, đứt gãy, gây thiếu nguồn cung đầu vào và thị trường đầu ra… Vì vậy, các địa phương, DN cần khẩn trương xây dựng phương án phục hồi, trở lại sản xuất, kinh doanh an toàn sớm nhất. Từ đó thích ứng với diễn biến dịch bệnh ở địa phương và điều kiện thực tế của DN. Về phía các cơ quan hữu quan, cần hoàn thiện, thống nhất khung quy định đảm bảo sản xuất an toàn cho các DN. Qua đó có thể áp dụng thống nhất trên cả nước trên cơ sở mở rộng và bảo vệ chặt chẽ vùng an toàn dịch bệnh nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, sớm ổn định sản xuất; kiên quyết không để đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất, cung ứng lao động.